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这将是一场年轻人的盛会

——访大运会开幕式总导演陈维亚

2023年07月28日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：这将是一场年轻人的盛会

　　 第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式7月28日晚在成都东安湖体育公园举行。开幕式文艺表演《青春追梦》由《青春之光》《青春活力》《青春友谊》三个段落组成，其中《青春之光》体现青年人积极向上、向阳而生的状态，《青春活力》彰显青年人在运动和生活中的勃勃生机，《青春友谊》则体现了全世界青年欢聚成都、交流友谊的主题。

　　 大运会开幕式总导演陈维亚在接受本报记者采访时表示，这将是一场“阳光灿烂”的开幕式，将是一场年轻人的盛会。

　　 据陈维亚介绍，开幕式主题与大运会口号呼应——“成就梦想”，“阳光灿烂”是贯穿开幕式始终的核心表达。他还介绍：“大运会是属于大学生梦想的盛会，成都大运会开幕式全体演员、志愿者中，99%是大学生，只有个别高难度高空环节由专业青年演员完成。”

　　 “简约、安全、精彩”是成都大运会的办赛要求，这六个字如何在开幕式上体现？对此，陈维亚认为：“这六个字相辅相成、缺一不可，同时也是最大的难题。”

　　 陈维亚告诉记者，开幕式演员、志愿者规模约2000人，整体时长有严格控制，其中，运动员入场环节在60分钟内完成，而留给开幕式表演的时长被压缩至15分钟左右。这就要求演出必须短小精悍，每一段都有艺术追求，每一段都有鲜明的情感，每一段都值得一看。为此，开幕式在突出仪式感的同时，用高科技沉浸式的方式讲述年轻人“锦绣前程”的故事。他介绍，为了让开幕式精彩呈现，仪式中融入了很多创意巧思，也让仪式更加独特、难忘，艺术含量也更高。

　　 陈维亚举例说，运动员入场设计就是特别有意思的一个创意，它借用光影效果呈现一段七彩丝线流淌在地面的效果，以蜀绣的意象呈现了一段“锦绣之路”，寓意参赛者的“锦绣前程”，表达对青年美好未来的祝福。按照陈维亚的描述，各式各样的创意还体现在很多细节上，目的就是让成都大运会开幕式“每一秒钟都值得看”。

　　 此外，导演团队还专程邀请蜀绣大师郝淑萍，用蜀绣为每个代表团设计制作入场引导牌，“希望每个代表团都能将它作为珍贵的纪念品带回自己的国家和地区”。

　　 陈维亚告诉记者，国际大体联会旗入场环节同样充满了创意：两名运动员在场地上奋力奔跑，寓意青春奔跑、向光奔跑、向着梦想奔跑。随后，他们的脚步变成了“火光”，身后“燃起”一条“火焰之路”。在这“火焰之路”延伸的同时，会旗入场。此后，从第1届大运会一直到第31届，每一届的会徽将缓缓地展现在体育场内。最后，本届大运会的会徽将闪耀全场。

　　 陈维亚介绍，大运会开幕式导演组在筹备工作中曾多次深入四川都江堰、乐山等地采风，巴蜀文化的独特魅力激发了导演组的创作灵感。比如，出土自成都金沙遗址的国宝级文物“太阳神鸟”就给了他灵感，因此，此次开幕式他选择了绚丽夺目的色彩。

　　 除了太阳神鸟外，大熊猫将是开幕式上的一大亮点——不仅有“大熊猫”的欢乐舞蹈，甚至还有“大熊猫”吊着威亚飞到空中。

　　 开幕式最令人期待的环节莫过于点燃火炬。陈维亚说，成都大运会主火炬塔设计得非常漂亮，它没有设计在场内，也不在场地边上，而是在离场地将近200米外的湖边。怎么完成火种的传递？怎样点火？导演团队想了很多办法，进行了不断创新。

　　 谈到本次执导大运会开幕式的感想时，陈维亚对成都大学生赞不绝口：“成都的青年大学生是与我合作得最好、最值得称赞的青年群体，无论用多少言语来赞美他们都不过分。”

　　 （记者 王东）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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