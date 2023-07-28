本报评论员

原标题：大运，成就年轻的梦想

体育为媒，相约蓉城。今晚，第三十一届世界大学生夏季运动会将在四川省成都市开幕，习近平主席将出席开幕式并宣布本届大运会开幕。全球大学生运动员，将在成都这座充满活力与朝气的城市，比拼竞技、追求卓越、畅叙友谊。我们预祝第三十一届世界大学生夏季运动会圆满成功！

成都大运会是党的二十大后我国举办的首个大型综合性体育赛事，也是我国疫情防控取得重大胜利后的首场重大国际赛事。自2018年成功申办以来，大运精神与青春活力相连，成都秉承“办赛”“营城”“兴业”“惠民”的理念，以体育之“动”带起城市经济发展活力，实现了城市基础设施、城市服务水平、城市管理能力、城市发展目标等在内城市综合品质的全面提升。在2100多万成都市民的理解、支持下，“参与大运我光荣、大运成果我共享”的办赛初衷，正在由愿景成为现实。千年巴蜀文明、悠久天府文化，包容又年轻，成都大运会是全世界大学生运动员展示运动才华的舞台，也是世界各国青年文化交流互通的平台。

体育之于青年，是健康成长的关键。“体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段”“要坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展”……党的十八大以来，习近平总书记对发展体育事业十分关注，对青少年体育工作开展倾注心血，先后在不同场合对青少年体育工作提出要求。本次中国大学生体育代表团由700余人组成。来自国内百余所高校的411名运动员将参加成都大运会全部18个大项、261个小项的比赛，实现“满项报名”。其背后，是我国青少年日常体育生活越来越丰富多彩，各类型体育运动项目推广普及卓有成效，体教融合人才培养模式走通走实。

体育之于国家，是综合国力的标识。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把体育事业放在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局中去谋划和推动，体育事业改革发展迈上了新台阶。北京2022年冬奥会成功举办，点燃了全民健身热情，助推中国体育事业迈上新台阶。成都大运会，必将为我国体育事业注入新的发展力量。

党的十八大以来，中国体育进展迅猛。竞技体育方面，中国女排第十次站上世界排坛“三大赛”的最高领奖台，苏炳添让全世界看到了“中国速度”，中国冰雪运动实现了诸多“第一次”。全民健身方面，“带动3亿人参与冰雪运动”的目标如约实现，全国体育场地的数量实现巨幅增长，越来越多的民众从体育运动中收获健康与快乐。全民健身将不断提高人民健康水平。这正是中国式现代化建设的题中之义，也是实现中华民族伟大复兴梦想的重要精神支撑。

成都成就梦想，共赴青春之约！大运会开启的这场属于全球大学生运动员的盛会，将展示中国形象、讲好中国故事、搭建友谊之桥。相聚于此的大学生运动员们，尽情释放活力与激情吧，在体育竞技中发挥最佳水平，在文明交融中展现不一样的自我。

(责编：郝孟佳、孙竞)