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北京市西城区宏庙小学德育为先，促进学生全面发展—— 

百年名校传文脉 “三心育人”谱华章

2023年07月26日15:33 | 来源：人民网-教育频道
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“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可。”北京市西城区宏庙小学校长张宏说。

建校近300年的宏庙小学，紧紧围绕立德树人根本任务，始终坚持全员、全过程、全方位育人。近年来，学校先后被评为北京市首都文明校园、北京市民族团结教育示范校、北京市和西城区艺术节合唱及舞蹈金奖、北京市中小学校幼儿园平安校园建设达标校、学生综合素质评价工作先进单位。

张宏表示，希望孩子们从小涵养家国情怀，拥有一颗纯洁的爱国心；从小培养探究精神，拥有一颗强烈的好奇心；从小培育幸福素养，拥有一颗阳光的快乐心。“三心育人”，正是宏庙小学的教育理念。

实践育人，明德修身争做先锋

“同学们，我们每个人都有自己的偶像，有人崇拜运动员，有人崇拜政治家，有人崇拜歌星影星……谁是你崇拜的偶像？我们该怎样选择偶像呢？”

宏庙小学五年级（3）班，“向光而行”主题班会正在进行。

听了大家分享的心中偶像，小主持人循循善诱：“这个时代，谁才能够成为我们的榜样？”

“航母舰载战斗机飞行员张超拼尽全力挽救飞机，重伤牺牲；北大博士娄滔在生命最后时刻，心愿是将器官捐出来……”一位同学的演讲引发了大家的思考：“榜样的背后，是价值的取向。心中有光，你才会发光。”

班会最后，班长宣读了倡议书：“希望大家都能追随自己的偶像，向光而行，走向光明的未来！”

“小学高年级学生思维开阔但涉世不深，容易受不良信息影响。我希望通过这个主题班会，引导学生树立正确的价值观、审美观和偶像观，形成积极向上、乐于奉献的生活态度和道德情感。”五年级（3）班班主任李玥说。

在宏庙小学，每位新生入学，都会领到红、黄、蓝3条手环。红色，代表“纯洁的爱国心”；蓝色，代表“强烈的好奇心”；黄色，代表“阳光的快乐心”。

“宏庙小学注重理论与实践相结合、育德与育心相结合、课内与课外相结合、线上与线下相结合、解决思想问题与解决实际问题相结合，创新思想政治教育方式方法，不断增强思想政治教育的亲和力和针对性。”张宏校长指出。

走进宋庆龄故居等实践场所，做“红墙小讲解员”；加入社区服务队伍，做“最美小志愿者”；植树种花，做“爱护环境小主人”……宏庙小学的少先队员们从小传承红色基因、学习先锋事迹，争做新时代好少年。

“宏庙小学少先队坚持实践育人、知行合一，贴合少年儿童的身心发展特点，注重培养少先队员的小主人意识和参与能力，通过丰富生动的活动强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造。”宏庙小学少先队辅导员徐慧榕说。

徐慧榕介绍，宏庙小学少先队采用阶梯式的成长激励体系与活动体系，以少先队活动课、升旗仪式、红领巾广播台等为阵地，通过阶段式的“红领巾奖章”争章活动、先锋队员与先锋集体评选活动，促进少先队员不断成长、不断进步，从而树立正确的世界观、人生观和价值观。

言传身教，用心用情立德树人

在孩子们眼中，语文老师张斌是一位亲切温暖的“阳光大哥哥”。

“你的观察细致入微”“你主动查找资料，值得表扬”“老师为你骄傲”“加油！下次一定会更棒”……翻开学生的作文本，每一篇作文都被张斌老师细细批阅、精心点评。

“如果班里有位爱淘气的学生，那他可能最缺少的是爱。当外界否定他的时候，他的内心正在流泪。”张斌说，“作为教育工作者，最应该做的就是用爱温暖他、用爱触动他、用爱感悟他，真诚地和孩子交朋友，呵护孩子幼小的心灵。”

在班里，张斌坚持着做一个“蹲下来”与学生沟通、“牵起手”教育学生的班主任。“每一个孩子都独一无二，我会坚定不移地用爱点亮孩子心中温暖的灯。”张斌说。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣。在宏庙小学，活跃着一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

这节劳动课学习钉扣子，看似简单，但对不少孩子来说是件新鲜事。课堂上，有的孩子眯起眼睛，努力把细小线头穿过针孔；有的孩子按照老师指点，先把线头对齐，再在手指上绕圈、搓、捻、打结……

劳动课老师刘东方耐心地指导“状况百出”的孩子们：有的绕不出线圈，有的搓不成“麻花”……同学们之间也互帮互助，从中学会了合作和分享。“不要小看学习一个小技能，它可以让孩子们品味克服困难、获得成功的快乐，还能让孩子们在追求执着专注、精益求精中感悟工匠精神。”刘东方说。

宏庙小学一直重视劳动教育。“劳动教育具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值，我们让学生动手实践、出力流汗，从而培养正确劳动价值观和良好劳动品质，树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。”刘东方说。

蜿蜒向前的青石板路、古韵悠长的老房子、爬满架子的青翠葡萄藤……在美术课老师叶明指导下，孩子们笔下的老北京胡同活灵活现、跃然纸上。

叶明介绍，在以“北京的胡同”为主题进行长卷绘画的美术课上，孩子与爸爸妈妈一起走街串巷，探寻胡同中独特的建筑、浓浓的老北京烟火气、四季的更替变化、名人故居中的事迹……点点滴滴绘入长卷，孩子们对中华优秀传统文化、悠久历史都有了更深入的了解。精细的建筑刻画、生动的生活情景、四季民俗文化的呈现，无不展现了孩子们的审美和热爱家乡的情感。在这个过程中，孩子们的美育核心素养得到进一步提高。

“老师，咱们什么时候才能再上故事课啊？”“下次讲什么故事啊？”每周的绘本阅读课深受孩子们欢迎，下课了，孩子们还围着语文老师侯婉婷七嘴八舌。

最是书香能致远。常年从事低年级语文教学的侯婉婷深知阅读的重要性，低年级孩子年龄小、识字量有限，她就特意选择了有趣的绘本故事。

“阅读，是在为人生打底。孩子们可以从阅读中获取知识、启智增慧、培养道德，我希望通过自己的引导，让孩子们爱读书、读好书、善读书，从而‘腹有诗书气自华’。”侯婉婷说。（张烁）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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