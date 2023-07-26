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浙江衢州高中生奇妙缘分：同窗12年 再进同一所高校

2023年07月26日09:06 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江衢州高中生奇妙缘分：同窗12年 再进同一所高校

　　“这是什么样的奇妙缘分！”连日来，网友为浙江衢州三位高中生的缘分感慨。还有网友称，主打一个“朋友一生一起走”。

　　近日，中国科学院大学的四份本科生录取通知书接连到达衢州。这四份通知书的主人，分别是浙江省衢州第二中学的童禹涵、毛煦骁、朱真言、辜江。

　　童禹涵、毛煦骁、朱真言三位同学合影。刘惠震 摄。

　　中国科学院大学是中国科学技术领域最高学府，自2014年本科招生以来，每年向全国招收近400名的本科生。

　　值得一提的是，童禹涵、毛煦骁、朱真言三位同学是从小学到初中到高中一起同校的同学。

　　在今年的高考中，童禹涵、毛煦骁、朱真言他们分别被录取至中国科学院大学物理学专业、数学与应用数学(华罗庚数学实验班)专业、理论与应用力学(郭永怀力学实验班)专业。

　　从江山市城南小学，到江山市第二中学，再到浙江省衢州第二中学。12年求学路，童禹涵、毛煦骁和朱真言时常在一起讨论、研究难题。

　　浙江省衢州第二中学2023届高三年级组长汪耀生老师介绍，因为喜欢科研，在互帮互学的过程中，三个人都在心中种下了一颗种子，那就是要成为一名科学家。最终都报考了中国科学院大学(下称“国科大”)。

　　“在进入高中后，我将国科大作为我心中的理想大学。”童禹涵说，在明确自己要上的大学后，人生目标也已经确定，希望在大学里能够从事一些科研项目，不断丰富自己，努力向一名科学家靠近。

　　毛煦骁说：“我的第一志愿就是国科大，收到录取通知书后就兴奋地拍了好多合影。在我打开录取通知书，看到院士们的寄语，看到7粒抗盐碱的黄豆时，更坚定了我要在这所高校努力学习的决心。”

　　朱真言从小就梦想自己可以成为一名航天工程师，“我和毛煦晓、童禹涵从小学、初中、高中就一直就读在同一个学校，我们会共同奔赴大学，努力奋斗。”

　　三位同学同窗12年，如今再进同一所高校，让很多网友感觉“酸”。不少网友留言说，“真是一辈子的兄弟。”“优秀的人跟优秀的人在一起会更优秀。”“这是多少奇妙的缘分啊。”(谢盼盼 范少杰 刘惠震)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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