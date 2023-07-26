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浙江一高中生获国际化学奥赛冠军与特别奖 已保送至北大

2023年07月26日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江一高中生获国际化学奥赛冠军与特别奖 已保送至北大

　　 北京时间7月24日晚间，第55届国际化学奥林匹克(IChO)于瑞士苏黎世联邦理工大学落下帷幕。25日，记者从浙江省杭州第二中学获悉，该校学生毛炜杰包揽总分最高分、理论最高分、实验最高分三项荣誉。

　　毛炜杰曾获第35届、第36届中国化学奥林匹克决赛金牌，保送北京大学化学与分子工程学院。本次除了金牌，毛炜杰还因理论实验双第一，获得了特别奖。

　　毛炜杰。杭州第二中学供图

　　说起毛炜杰，杭州第二中学很多人都听说过他对化学的“狂热喜爱”。毛炜杰的教练对他的初印象是：“很多人进入化学竞赛团队，都是抱着对化学这门学科的热爱，而毛炜杰尤其笃定，他曾说自己跟化学就像热恋一样，分不开了。”

　　除了化学，毛炜杰其他学科成绩也相当好，平常也喜欢跟同学交流学习问题，但常常三句话不离开化学。他的教练说：“这在平常人看来是很复杂的事情，但他却觉得很有吸引力，愿意从理论上进行深度研究。”

　　从高二到高三，无数次历练让毛炜杰学会面对压力，稳定心态，最后以全国第二的好成绩进入国家队，并在国际大赛上斩获佳绩。

　　昨晚，教练陈钧也在朋友圈分享了这个好消息。他说，孩子对化学有热爱，教练团队就做好启蒙，并努力帮助大家把热爱坚持下去，通过细节把控，对困难做出预案，让同学们能稳定发挥。“教练做好这些，其余就靠孩子们的付出啦。”(童笑雨)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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