原标题：【促就业，全社会在行动】科技部：加大科研助理岗位开发力度

【促就业，全社会在行动】

脱下毕业时的学位服，穿上实验室的白大褂，开始从事科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护、科技成果转移转化以及学术助理等工作，自2020年以来，许多高校毕业生有了这样全新的际遇。

他们都有一个共同而响亮的名字——科研助理。

2020年6月，科技部、教育部等六部门联合印发通知，支持高校、科研院所和企业在所承担的各类国家科技计划（专项、基金等）项目中，面向高校毕业生设立科研助理岗位。三年来，高校毕业生中有数十万人走上了科研助理岗位。

统计显示，仅2022年度，科研助理岗位就吸纳17.9万人就业，其中15万人为2022届高校毕业生，超额完成任务。今年以来，截至7月14日，已完成科研助理岗位发布14万个，已为超过6万人落实岗位。

科技部有关负责人介绍，为切实发挥科技创新促进高校毕业生就业创业的作用，科技部将开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业，作为落实中央稳就业工作部署的重要政策举措，积极联合教育部等部门，要求各地方科技管理部门和国家高新区依托高校、科研院所、企业等各类创新主体加大科研助理岗位开发力度，确保完成任务。

湖北武汉东湖高新区对开发落实科研助理岗位的企业，在人社部政策基础上，再给予3000元/人的补贴；山东部分高新区从人才公寓、住房补贴等方面对科研助理岗位出台扶持政策；广东要求当前申报的相关科技项目要填报开发科研助理岗位计划，并将各地开发岗位任务完成情况作为科技创新考核等工作的重要考量因素……各地方纷纷出台了推进科研助理岗位开发和落实工作的相关政策文件，加强科研助理岗位的服务保障措施。

今年6月8日，科技部召开视频会议，就各地方科技管理部门和国家高新区开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业有关工作进行动员部署，强调要充分认识科研助理工作的重要意义，创新方式方法，保质保量、不折不扣完成工作任务。设立专项工作组，成果与区域司联合火炬中心成立科研助理岗位开发工作专班，大力推动科研助理岗位吸纳应届毕业生就业工作；会同有关部门，先后发布政策文件，部署具体任务；建立定期调度工作机制，跟踪掌握各地方科技管理部门和国家高新区目标完成情况。

科技部有关负责人表示，科研助理岗位的开发和落实，既为科技管理打造了专业化支撑队伍，又能为创新主体储备青年力量。对于各类创新主体来说，开发科研助理已成为加强人才储备、优化人力资源配置的重要方式，是提升研发质量和效率、增强创新能力的有效途径。

（记者 杨舒）

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