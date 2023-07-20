新华社北京7月20日电 题：拓展岗位资源 强化指导帮扶——教育系统落实多项举措推动高校毕业生更好就业

新华社记者王鹏

就业是最大的民生工程、民心工程。为抢抓高校毕业生就业冲刺期，今年5月至8月，教育部在全国范围内组织实施2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。各地各高校积极响应，聚焦促就业工作重点难点，加快推进政策宣传落实，精准拓展岗位资源，强化针对性指导帮扶，促进高校毕业生更好就业。

加快推进促就业政策宣传落实

举办基层就业引领讲坛、基层就业政策宣传周……今年毕业季，西北农林科技大学突出价值引领，多形式开展就业育人主题活动，着力做好促就业政策宣传工作。

这是教育系统加快推进促就业政策宣传落实的缩影。一段时间以来，教育系统将加快推进政策宣传落实作为“百日冲刺”行动的重要内容，会同有关部门出台系列促就业政策，加快政策性岗位招录，开展就业政策宣传，推动政策落实落细落地。

一方面，教育部配合人力资源社会保障部、财政部延续实施一次性扩岗补助政策，发挥失业保险助企扩岗作用，鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业。各有关部门、地方落实就业优先政策，完善吸纳就业补贴、社保补贴、职业培训补贴等政策体系，精准有效实施减负稳岗扩就业各项政策措施。

另一方面，教育部会同有关部门持续做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”“城乡社区专项计划”“大学生乡村医生专项计划”等项目，拓宽基层就业空间。各地各高校及时推进政策性岗位招录，引导毕业生到基层建功立业。

与此同时，教育部还面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研，部党组成员分别带队，赴内蒙古、山西、云南、河南等13个省份实地调研，深入企业、园区，发放政策手册、宣传解读政策。部署全国普通高校毕业生就业创业指导委员会和19个行业就指委进园区、进企业、进高校、进社区，共计宣讲政策400余次。

注重拓展市场性岗位资源

据悉，今年“百日冲刺”行动期间，教育系统广泛开展线上线下招聘、校企供需对接等活动，有针对性地开拓市场岗位。

为更好发挥校园招聘主渠道作用，各地各高校结合专业特色、毕业生就业意向等，持续开展“万企进校园”活动，重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘。统计数据显示，5月以来，全国共有2600多所高校走访24.8万余家企业，新开拓岗位300万余个。

各有关部门各高校注重以数字化赋能就业，通过“互联网+就业”助力毕业生“云求职”。

其中，国家大学生就业服务平台推出“华东六省一市重点地区专场”“交通运输与邮政快递行业专场”等30场重点区域、重点领域线上招聘活动。上海海洋大学校领导、学院负责人等轮流进行“直播带岗”，开设招聘专场向用人单位推介毕业生。

通过组织形式多样的校企供需对接活动，可以有效提升人才供需匹配度。为此，教育部举办重点领域人才校企供需对接会，来自能源动力、装备制造等15个重点领域行业的35家企业，与北京大学、清华大学等25所高校现场对接，现场达成近百个合作意向。教育部第三期供需对接就业育人项目已于近日启动实施。

做实做细针对性指导帮扶

毕业季，北京科技大学机械工程学院就业指导教师仲天琳会比平常更忙些。很多学生的求职困惑、简历修改、职业生涯规划问题需要一一解答。

在北科大，每个学院都设有专职就业指导教师，在大学生职业生涯规划、就业指导、简历修改等方面发挥重要作用。

最近一段时间，聚焦毕业生求职需要和就业进展，有的放矢做好就业指导服务，切实加强重点群体毕业生，特别是尚未就业毕业生的就业帮扶，是教育系统工作重点之一。

为此，各地各高校结合毕业典礼、党员大会、校友座谈等活动，广泛开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动。

例如，江西省教育厅举办“全省大学生就业育人大讲堂”活动，邀请就业指导专家、已就业高校毕业生讲授就业公益课。中国石油大学（华东）开展“学石油、爱石油、献身石油”主题教育，鼓励毕业生赴石油石化行业、能源行业就业。

此外，教育系统持续开展就业能力专题培训，帮助毕业生增强求职信心、提升就业竞争力。四川省教育厅建立重点群体毕业生基本信息和就业帮扶两本台账，开展重点群体毕业生与企业导师“结对子”帮扶。河北大学、西藏大学等建立动态管理帮扶台账，耐心帮助重点群体毕业生“诊断”求职过程中的困难和问题。

目前，2023届高校毕业生已陆续离校，教育系统将持续推进“百日冲刺”系列活动，为离校未就业毕业生提供有温度、不断线就业服务。同时，会同人力资源社会保障部门做好服务接续，确保有需要的毕业生及时享受公共就业服务。

(责编：卫嘉、袁勃)