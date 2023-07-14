人民网北京7月14日电（记者王鑫）近日，西安建筑科技大学未来技术学院以“红色文化＋绿色建筑”为主题，组织80名本科生赴延安、榆林开展为期一周的思政课实践研学活动，将思政课堂搬至宝塔山、枣园革命旧址、延安革命纪念馆等红色遗迹与红色场馆中，打造双向互动、实地教学的模式。同时，学生在延安新区、安塞区，榆林市米脂县杨家沟、高西沟村等地对黄土高原乡村人居环境治理、黄河流域生态保护和高质量发展等内容开展实地调研与社会实践。

在张思德纪念广场上，同学们认真聆听了“为人民服务”精神的专题讲座；在延安革命纪念馆，同学们系统学习了党中央和毛泽东等老一辈革命家如何在延安领导全国革命走向胜利的光辉历史，现场聆听了“延安精神及其时代价值”的专题讲座；在杨家岭革命旧址，同学们深入了解了著名的“窑洞对”与中共七大在党的历史上重要里程碑意义。这堂“行走的大思政课”，将思政课程讲得更富时代感、更有吸引力，引导学生主动思考，集体研讨，从延安精神汲取拼搏奋斗的力量。

在延安新城，同学们参观了延安大剧院、延安大学新校区等具有陕北特色的建筑；在安塞污水处理厂，同学们详细了解黄河流域生活污水处理工艺及过程；在米脂县杨家沟、高西沟村，同学们调研了乡村人居环境治理与窑洞绿色宜居改造、生态治理与特色产业有机结合。这堂“行走的大思政课”，把专业实践做得更加丰富、更接地气，引导学生深入探究如何在黄土高原这片红色的沃土上实现绿色发展。

同学们纷纷表示，此次研学活动通过一件件珍贵的文物，一个个生动的故事，对延安精神有了更为深刻的理解和认识，并立志为中华民族伟大复兴而努力学习。未来技术学院副院长兼直属党支部副书记孙灵通表示，此次活动让学生在现场感悟中厚植家国情怀，在实践调研中增长专业才干，是建筑科技领域拔尖创新人才培养的一次有益探索。

西安建筑科技大学长期致力于黄土高原传统民居绿色改造与黄河流域生态环境治理，未来技术学院积极利用陕西丰富的红色文化资源与学校学科优势，结合行业低碳绿色转型升级需求，打造“红色文化＋绿色建筑”的大思政课。

此次活动有来自未来技术学院、马克思主义学院、建筑学院、艺术学院的10余位老师参与其中，同时还成立了9支“三下乡”社会实践队伍。

(责编：林露、熊旭)