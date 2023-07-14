原标题：人社部门多举措持续推进高校毕业生就业

在高校毕业生集中求职季，各地的人力资源社会保障部门加大招聘活动力度、落实落细就业政策，提供上千万岗位，千方百计促进高校毕业生就业创业。

本周，人力资源社会保障部“百日千万”招聘专项行动推出了专精特新企业、纺织服装、互联网、医药卫生等多个线上招聘专场，共有1.7万家用人单位参与，提供岗位86万个。此外，各地人社部门还组织了公共就业服务进校园、“职引未来”城市联合招聘等专项活动，为毕业生和用人单位搭建双向选择的平台。

截至目前，各地组织线上线下专场招聘会2.6万场次，发布岗位需求超1700万人次，推出千余场直播带岗，累计超2000万人次在线观看求职。

同时，优化调整稳就业政策措施，延续吸纳就业补贴、扩岗补助政策，提供社保补贴、培训补贴、见习补贴、担保贷款、税费减免等政策支持。延续国有企业一次性增人增资政策，启动“三支一扶”等基层项目，推进科研助理、社区服务、乡村医生等岗位开发。

针对困难高校和困难毕业生，各地普遍建立“一人一档”“一人一策”困难毕业生帮扶台账。

下一步，人力资源社会保障部还将实施百万就业见习岗位募集计划，增加科研类、技术类、管理类岗位比重，并推出一批新职业培训项目，扩大新型学徒制培训规模，力争青年补贴性培训超100万人次，为青年就业充电加油。

(责编：郝孟佳、孙竞)