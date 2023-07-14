原标题：教育部举行年中推进会

7月13日，教育部举行年中推进会，围绕谋划教育强国建设和落实年度工作要点，结合深入开展主题教育，坚持目标导向、问题导向、效果导向相统一，研判形势、分析问题、明确任务，重点检视、统筹调度上半年各项工作落实情况，部署推进下半年和今后一个时期重点工作。教育部党组书记、部长怀进鹏主持会议并讲话。会上，19个司局和直属单位就重点工作推进落实情况及下一步考虑逐一作了汇报，其他司局单位书面汇报。部党组成员结合分管工作进行了点评发言。

怀进鹏对上半年各项工作进展予以肯定。他指出，教育部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要指示批示精神，今年以来扎实开展主题教育，加强战略谋划，全面落实年度工作要点，推进教育强国建设规划纲要编制，各项工作进展顺利，取得预期成效。一是讲政治重实干，坚持铸魂增智、正风促干，在学习实践中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续深化让党中央放心、让人民群众满意的模范机关建设，走好“第一方阵”。二是重团结抓创新，树立大局观念，加强与有关部门、地方和社会各界的沟通协调，协力绘制教育强国建设的总蓝图、规划图和施工图，努力把党中央的重大决策部署转化为具体任务和务实举措。三是抓机遇解难题，干部队伍始终展现昂扬向上的精气神，科学把握大局大势，准确识变、科学应变、主动求变，推动教育更好支撑引领经济社会高质量发展。

怀进鹏强调，做好下半年工作，要对标对表党中央重大决策部署，锚定中国式现代化战略目标，从国家利益的大政治上看教育，从经济社会发展的大民生上抓教育，从教育科技人才成长的大规律上办教育，紧紧把握主责主业，研究思考重大战略问题，善于抓统筹分析、抓主要矛盾、抓效果导向、抓安全稳定，以有效的政策和举措深入推动教育强国建设。一要注重提高政治站位，把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为重中之重，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动主题教育走深走实，加强干部队伍建设，纵深推进全面从严治党。二要注重系统谋划和重点突破，增强系统观念，紧密结合教育强国建设规划纲要编制工作，把国家战略转化为推动教育优先发展的重大任务、重大工程、重大政策。三要注重推进改革创新，加强评价体系和评价能力建设，发挥教育评价“指挥棒”作用，抓住机遇纵深推进教育改革创新。四要注重进度和效果相统一，强化闭环管理，保质保量完成各项工作，确保全年各项改革发展稳定任务顺利收官。五要注重守住安全底线，层层压实主体责任，持续抓好校园安全风险隐患排查，强化数字赋能教育安全工作，确保教育系统大局安全稳定。

会议以视频形式召开。教育部党组成员，教育部机关各司局、直属单位主要负责人，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组负责人在主会场参会。各司局班子成员在分会场参会。

(责编：郝孟佳、孙竞)