原标题：教育部成立工作专班 全力保障成都大运会召开

7月14日，成都大运会教育部工作专班成立大会在京召开。教育部部长、工作专班组长怀进鹏作出明确要求，教育部副部长、工作专班副组长王嘉毅主持会议并做动员讲话。工作专班全体成员参加会议。

会议指出，办好成都大运会是一项极具挑战且光荣的重大政治任务，目前筹办工作已进入最后的组赛模式、决战阶段。教育部党组高度重视，抽调精锐力量，成立工作专班，加强组织领导，高标准高质量推进决战冲刺阶段各项筹办工作，确保大运会圆满成功举办，以优异的成绩向党中央和人民交上一份满意的答卷。

会议强调，要提高政治站位，深刻认识办好成都大运会对于展示新时代伟大变革、展现中国形象、促进中外人文交流和大学生交流交往的重要意义。要强化责任落实，树立“一盘棋”意识，迅速主动对接、全力支持成都大运会执委会各相关部门工作。要密切协作配合，发挥各方力量，形成高效协作、一体推进的工作合力。要加强宣传引导，精心策划宣传报道，讲好中国故事和大运会故事，促进中外大学生加深了解、增进友谊。要严守安全底线，全面构建风险防控体系，确保办成一届“简约、安全、精彩”的国际体育盛会。

(责编：郝孟佳、孙竞)