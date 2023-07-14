原标题：湖南举行博士后创新创业大赛 引全球英才

博士后创新创业大赛决赛长沙收官。 杨华峰 摄

14日，首届湖南省博士后创新创业大赛决赛在长沙收官。比赛涉及生物医药与现代农业、高端装备制造与新材料、新一代信息技术、节能环保与新能源等多个领域，80个项目同台竞技，充分展示项目最新“黑科技”。

大赛以“博领潇湘才创未来”为主题，由湖南省人社厅主办、中南大学承办。大赛启动以来，吸引了超300个博士后团队报名。经层层选拔，244个项目进入初赛，80个项目入围决赛。这些参赛项目科技含量高，与湖南创新资源和产业特色深度契合。参赛选手也呈全球化、年轻化的特点。

据了解，本次大赛邀请了前沿研究领域专家、投融资机构负责人、知名企业家担任评委。他们将围绕人才引育、科技创新、产业发展所需，助力一批优秀博士后科研项目落地湖南。

选手进行路演。 杨华峰 摄

大赛通过“路演+答辩”的方式最终评选出10个金奖项目、14个银奖项目、28个铜奖项目，优秀项目将代表湖南“出征”即将举行的第二届全国博士后创新创业大赛。

大赛总体资助金额达130万元，其中金奖资助6万元/名、银奖3万元/名、铜奖资助1万元/名；对获奖项目团队的省内博士后研究人员，还将分别给予职称评定、特贴专家选拔等政策支持。

决赛期间同步举办了湖南省博士后站点成果展暨人才交流转化对接会。湖南省50个博士后站点参展，共提供2000多个博士后人才岗位需求。

湖南是中国首批开展博士后工作的省份之一，始终把博士后群体作为战略性人才资源，不断深化改革，强化服务保障，推动政策更新、待遇升级。

“我们把博士后大赛打造成包含项目宣传推介、人才揭榜签约、天使投资洽谈、项目成果转化的一站式服务平台，努力在更高层次、更大范围、更宽维度上，为博士后青年人才创新创业畅通渠道、搭建平台。”湖南省人社厅相关负责人表示。

目前，湖南共设立博士后科研站点322个，其中博士后科研流动站122个、博士后科研工作站112个、博士后创新实践基地88个，广泛分布在湖南高新优势学科专业及优势产业领域，年招收博士后600余名，在站博士后2200余人，总体培养规模达6000余人。初步构建了全链条、全周期、全球化的博士后培养机制。

颁奖仪式上，湖南省人社厅党组书记、厅长李永军，中南大学党委常委、副校长黎志宏为获奖项目颁发金奖。李永军为湖南7个新设博士后科研工作站授牌。 (杨华峰 曹婕妤)

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