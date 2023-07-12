人民网北京7月12日电 （记者李依环）日前，北京市教育信息化融合创新“双百”示范项目经验交流会暨北京市智慧校园示范校建设培训会在北京市第二十中学召开。据悉，此次会议旨在落实国家教育数字化战略行动和北京教育信息化“十四五”规划，加快推进北京市智慧校园建设，整体提升北京教育数字化发展水平。

会上，北京市第二十中学、东城区东直门中学、朝阳区实验小学、门头沟区北京八中京西附小的校长分别围绕智慧校园建设模式、精准教学实践探索、优质教育资源供给、数字阅读情景创设等方面交流了学校的经验做法和特色亮点。

“智慧校园建设是未来教育发展方向，是推进信息化深入融合的必要载体，是实现智能技术转型的必然手段。”北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉以《智慧校园服务生态体系构建》为题做了主题报告。他建议推进智慧教育的核心要从平台、资源转型为服务，学校要树立“不求为我所有，但求为我所用”的核心理念，基于服务形成教育工作流，推动业务流程创新。

北京师范大学教育学部、《北京市中小学智慧校园建设规范（试行）》编写专家李玉顺从背景、内涵、实施建议、案例参考等四个方面，深入解读了《北京市中小学智慧校园建设规范（试行）》，指导各学校参照标准开展智慧校园建设，并提炼了三年来教育信息化融合创新“双百”示范项目的优秀建设成果和典型应用范式，面向全市推广示范。

据介绍，未来，北京市教委还将大力推进北京教育数字化发展，依托智慧校园示范校建设，引导学校主动应用新技术赋能教育教学、教育管理、教育评价等教育主业，努力创建新技术条件下数据驱动、自适感知、泛在互联的学习环境，更好地服务教师教学、学生学习，以数字化支撑首都高质量教育体系建设。

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