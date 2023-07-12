贤才者，国之大宝也。6月28日，湖北省枣阳市2023年第一期特色产业技术推广培训班开班。湖北省农科院专家，为枣阳市百名科技特派员，180多名农民合作社、家庭农场负责人和水果种植大户集中授课。作为全省农村实用人才培训示范基地，这次枣阳培训班将培养一批果树种植管理骨干带头人，通过他们的示范作用，推动新品种、新技术、新模式落实到田间地头，促进枣阳的梨、桃等优势水果业高质量发展。

近年来，枣阳积极融入“双循环”新发展格局、中部地区崛起、长江经济带建设、汉江生态经济带发展战略，奋力做强襄阳都市圈高质量发展东翼支撑，高质量发展迈出坚实步伐。枣阳厚植人才发展沃土，聚焦人才普遍关切的“关键小事”，深入实施“1+4”人才政策文件，优化服务保障。

枣阳不断加强党对人才工作的领导,健全完善各类人才招引、培养、服务保障机制，统筹、搞活、用好各类人才资源，着力构建人才工作新格局。一直以来，枣阳市委市政府高度重视人才工作。人才的聚集和人才积极性的调动，靠什么？要依靠政策，一个有吸引力、有感召力、有推动力的政策，才能吸引来更多人才。

2022年12月，枣阳出台《关于加强和改进新时代人才工作加快建设“襄随南”毗邻地区人才中心的实施意见》等“1+4”人才政策文件，从人才集聚、平台建设、奖励激励、服务保障等方面，为人才提供全要素、全周期、全方位的服务，贯穿人才“引、育、留、用、评”全链条，在人才引进政策、人才管理制度、创新创业激励机制和创新创业的生态环境上进行再完善、再突破、再创新，努力营造人才宜居宜业环境。

枣阳聚焦经济主战场，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。结合 “7+6+3”产业链发展需要，全面摸清产业发展对人才的需求，制定《枣阳市紧缺人才需求目录》，绘制《枣阳市先进制造业重点产业链科研需求统计表》，精准匹配产业发展和人才资源有效供给，为产业领跑、创新赋能。

2月20日至23日，枣阳市委常委、组织部长、市电子信息产业链链长康丹，带队前往广州、深圳等地拜访企业，并向广州湖北商会、深圳枣阳商会授予“枣阳市驻广州人才工作站”“枣阳市驻深圳人才工作站”牌匾，为家乡“代言”，吸引更多高层次人才到枣阳发展，回家乡创新创业。成立驻外人才工作站，全线出击“揽才”是枣阳市加快推进“襄随南”毗邻地区人才中心建设推出的一项新举措。

3月21日，枣阳市举行引资聚才高质量发展恳谈会，邀请参加襄阳市“资智汇襄”活动的枣阳籍专家人才、企业家代表，共叙乡情乡谊、共话家乡发展。襄阳市委常委、枣阳市委书记孟艳清，市委副书记、市长孔令波等参加活动。恳谈会上，以中国科学院院士、华中科技大学教授熊有伦为代表的专家学者和企业家代表对推动家乡高质量发展提出了切实可行的建议。通过摸底、排查、走访，枣阳及时对本地的能工巧匠、种养殖专家、致富带头人、民间技艺传承者、返乡创业青年等进行全面摸清底数，并结合实际分门别类建立“本土人才信息库”，让本土更多的“土专家”“田秀才”“乡创客”等能工巧匠“破土飘香”，从幕后走到“台前”。

广开进贤之路、广聚天下英才。枣阳以“礼贤下士、宾至如归”的诚心，栽好吸引外来人才的“梧桐树”。5月6日，湖北枣阳市事业单位高层次人才座谈会召开。枣阳市委常委、市委组织部部长康丹出席会议并讲话，近三年来市委专项引进的50余名高层次人才和各人才所在单位的分管领导参加会议。50余名高层次人才代表汇聚一堂，畅谈“留枣”工作的感想、收获以及未来工作建议。

6月初，北大光华管理学院与湖北枣阳共建思想政治实践课教育基地。北京大学光华管理学院与湖北省枣阳市共建北京大学思想政治实践课教育基地签约暨授牌仪式在京举行。本次仪式是北京大学光华管理学院2023年“踔厉奋发赴山河”“沃土计划”思想政治论坛活动的议程之一。据悉，“沃土计划”是北京大学光华管理学院开展的一项重点社会实践项目，自2012年启动以来，已先后在全国各地建成多个实践基地，成为广大北大学子体察国情社情民情的重要平台。

招才共下“一盘棋”，引智拧成“一股绳”。枣阳正聚人才之力，打造襄（阳）随（州）南（阳）毗邻地区中心城市，做强襄阳都市圈高质量发展东翼支撑。

来源：光明日报客户端（文/张锐、陈磊）

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