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绽放基层教坛，需练就四项“基本功”

韩立福
2023年07月12日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：绽放基层教坛，需练就四项“基本功”

 我国基础教育的发展，呼唤着适应新时代教育教学改革发展要求的高素质教师。提升新入职教师的专业素质和能力，既要靠新教师不断加强自我修养，努力培养师德垂范能力、教材驾驭能力、智慧导学能力、学法指导能力，也要求基层学校为新教师提供政策、经费、制度等方面保障，提供培训机会，搭建发展平台。对于即将奔赴基层从教的每位“准老师”来说，应至少具备以下四种能力：

具备师德垂范能力，过好“师德关”。老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生。师德师风建设应该是每所学校常抓不懈的工作，既要有严格制度规定，也要有日常教育督导。为此，学校层面一要组织新入职教师进行师德课程理论学习，引领新教师不断修炼思想道德品质、提升道德理论水平，矢志做一名合格的人民教师；二要涵育新教师的家国情怀，上好每堂课，教育好每一位学生，努力“办好让人民满意的教育”；三要典型引路，开展向全国师德模范学习活动，引导新入职教师爱教育、爱学生，激发他们内心深处对教育事业的热爱；四要多开展合作备课、合作教研活动，引导新教师培养合作精神，尽快融入本学科教师团队中；五要引导新入职教师遵守教师职业道德规范，加强师风师德建设，争做师德标兵，在教育教学过程中落实立德树人任务，培育学生核心素养，促进学生全面发展。

具备教材驾驭能力，过好“教材关”。俗话说，要给学生一碗水，教师必须要有一桶水。不能刻板地认为教学过程就是“先备课后讲课”“先看答案后给学生讲答案”。做一名优秀教师，必须认真研究、全面掌握本学科的知识内容。新教师上岗后，学校要制定过“教材关”的培训计划，指导新教师有组织地回归教材、研读教材、吃透教材，对教材里的公式概念和原理、例题习题练习题如数家珍、了如指掌，并能够进行融会贯通的运用与拓展。

具备智慧导学能力，过好“课标关”。一名新时代合格教师，必须具备符合新课程理念要求的智慧导学能力，不仅会讲学科知识，更要让学生学会自主合作探究学习。为此，学校要组织新教师开展“新课标”培训活动，认真学习和研究新颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》和《中国高考评价体系》，使新教师做到以下几点：一是超越自我，告别传统教育观念，建构“一切为了促进学生全面发展”的新理念。二是实现角色转型，当好“助燃剂”，从权威讲授者转向知识建构者，当好与学生共同学习的合作者、与学生共同探究问题的对话者、让学生学会学习的指导者、学生身心发展的心理顾问等。三是课前能够根据课标要求进行问题导向的学习方案设计；课中能组织学生围绕问题开展合作交流、思维训练等学习活动；课后能对学生进行个性化指导和拓展学习等。

具备学法指导能力，过好“方法关”。新教师要善于指导学生学习方法、培养其学习能力。学校要在新教师上岗之前对其进行专题培训，让新教师掌握学法指导方法、具备学法指导能力，科学有效地引导学生学会结构化阅读文本，掌握终身学习方法，培养终身学习能力。同时，要学会指导学生在课中常用的小组讨论、展示对话、问题生成、工具训练和高级思维等学习方法，当好学生掌握学习方法的“教练”。

（作者：韩立福，系中国教育科学研究院研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)

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