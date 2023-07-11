人民网北京7月11日电 （记者郝孟佳）为进一步提高本科生毕业设计（论文）的质量与水平，打破学院（部）、学科专业壁垒，建设多学科交叉融合的人才培养平台，天津工业大学日前举办了首届“新四科”本科毕业设计（论文）项目成果展。

天津工大首届“新四科”本科毕业设计（论文）项目成果展。校方供图

本次成果展集中展示了该校36个“新四科”本科毕业设计（论文）项目，共有12个学院178名教师、137名本科毕业生参与。展览的选题涵盖了多个领域的合作，包括“纺织+生物医学+材料”的深度交叉融合项目、“人体骨骼建模和生物力学分析”的医工交叉研究、“数据爬取技术和数据分析技术”的综合研究等，形式多样、内容丰富。

记者看到，在《基于超级电容器的汽车应急启动电源设计与开发》项目中，材料学院师生们通过将储能材料、储能器件、电气工程、工业设计等多个专业知识交叉融合，设计并制备出具有实用化功能的汽车应急启动电源。在《改善睡眠障碍的精准光疗平台建设》项目中，生命科学学院的师生们通过利用与材料专业技术融合，设计靶向光敏材料，搭建精准光疗平台，拓展光疗设备研发与应用。

中国工程院院士、天津工业大学校长夏长亮表示，成果展体现了学校近年来“四新”建设的新成效。今后，学校将进一步利用学科专业优势，提供有利于学科交叉协同发展的平台，丰富人才培养模式，更精准地服务经济社会高质量发展。

天津工大首届“新四科”本科毕业设计（论文）项目成果展。校方供图

“这种方式打破了学科专业壁垒，让我们看到了跨学院、跨学科、跨专业融合的多种可能性。通过毕业设计的交叉融合，将多学科的学生组织在一起，促进了相互学习和启发。项目成果展搭建了师生跨学科融合学习和实践的空间，有利于培养出更多具有跨学科视野和创新能力的优秀人才。”天津工业大学艺术学院教师杨弃谈到。

天津工业大学教务处处长王春红介绍，学校开展“新四科”本科毕设项目建设工作，旨在提高本科生毕设的质量与水平，打造出一批打破学院学部、学科专业壁垒的高质量毕设课题。此次展览将各个建设课题通过实物、展板等形式展现出来，供全校师生学习交流，持续推动学校“新四科”建设。

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