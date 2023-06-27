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我国拟制定爱国主义教育法——

以法治方式推动保障新时代爱国主义教育

2023年06月27日09:27 | 来源：光明日报
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26日，爱国主义教育法草案提请全国人大常委会审议。全国人大常委会法工委副主任许安标在作草案说明时表示，制定爱国主义教育法，以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育，对于振奋民族精神、凝聚人民力量，推进强国建设、民族复兴，用新的伟大奋斗创造新的伟业，具有十分重大而深远的意义。

“爱国主义教育的内容广泛丰富。”许安标表示，草案的规定涵盖思想政治、历史文化、国家象征标志、祖国大好河山、国家统一和民族团结、国家安全和国防、英烈和模范人物事迹等各个方面。

关于爱国主义教育的对象，草案在规定面向全体公民开展爱国主义教育的同时，突出学校和家庭对青少年和儿童的教育。草案规定，国家将爱国主义教育纳入国民教育体系。各级各类学校应当将爱国主义教育贯穿学校教育全过程，办好思想政治理论课，并将爱国主义教育内容融入各类学科中。

此外，针对爱国主义教育的实施措施，草案对利用红色资源、文化遗产、爱国主义教育基地和文化场馆等开展爱国主义教育，通过国家功勋荣誉表彰奖励、国庆节和重要纪念日、重大节庆日等活动，通过升挂国旗、奏唱国歌、宪法宣誓等仪式礼仪，通过新闻媒体、网络平台等弘扬爱国主义精神、开展爱国主义教育，分别作出具体规定。（记者李睿宸）

(责编：孙竞、熊旭)

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