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北京理工大学举办2023年研究生毕业集体婚礼

2023年06月20日13:33 | 来源：人民网-教育频道
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2023年北京理工大学研究生毕业集体婚礼现场。学校供图
2023年北京理工大学研究生毕业集体婚礼现场。学校供图
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人民网北京6月20日电 （记者郝孟佳）由北京理工大学校团委主办、校研究生会承办的2023年北京理工大学研究生毕业集体婚礼18日在中关村校区中心花园草坪举行。

北京理工大学党委副书记、副校长庞思平表达了学校对15对研究生新人的诚挚祝福。庞思平从成家、小家、大家三个方面对15对新人提出希望：一是坚定成家，成为政治家、科学家、军事家、企业家、金融家和教育家的家庭，以事业的成功为彼此的承诺奠定坚实基础；二是经营好自己的小家，相互学习、相互促进，共同追求理想、共同实现人生价值；三是一起建设国家，以勇往直前的奋斗姿态，与人民共进、与时代同行，为小家提供更好保障。

学校退休教师阮宝湘与邵祥华以金婚夫妇身份为新人们证婚，以自身的故事传递出婚姻的珍贵和承诺的神圣。学校灵动工厂自主研发的机器人，将由京工书画社的同学们精心书写的婚书传送给新人。婚礼现场，“挑战杯”数字人“灵”为新人们送上祝福，学校向新人们赠予饱含北理工人共同回忆的精工锤，代表了“精益求精，攻坚克难”，也寓意着“一锤定情”的海誓山盟。

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