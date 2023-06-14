郝孟佳 郑舒怡（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

兰州大学创建于1909年，是教育部直属的全国重点综合性大学，先后入选国家“211工程”“985工程”和“双一流”建设高校。

兰州大学底蕴深厚，110余年办学历程，创造了化学“一门八院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”，独树一帜地走出了创办世界一流大学的奋进之路。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

兰州大学：学校秉持“顶天立地”的科研观，在化学、大气科学、生态学、草学，以及磁学、核学、细胞活动与逆境适应、青藏高原、冰川冻土、风沙治理、多肽药物、西部高发疾病、敦煌学、民族学、马克思主义中国化、中亚问题、政府绩效治理、应急管理、区域经济学等方面的研究成果显著。国家级特色专业16个，分别为核技术、辐射防护与环境工程、生物技术、生物科学、化学、功能材料、物理学、材料化学、草业科学、大气科学、历史学、地理学、数学与应用数学、理论与应用力学、经济学、行政管理。

近二十年来，有20余名校友当选两院院士，100余名校友获得国家杰出青年科学基金，60余名校友获得国家自然科学基金优秀青年基金，均居全国高校前列。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

兰州大学：考生可通过兰州大学本科招生网和“兰州大学本科招生”微信公众号可查看正式发布的招生章程、招生简章。

今年，变化较大的是艺术类招生。学校中外合作办学机构——兰州大学威尔士学院，环境设计（中外合作办学）和视觉传达设计（中外合作办学）专业，面向山东、安徽、河南、河北、湖南、重庆、四川、内蒙古、甘肃等省份招生。要求高考文化课分数不低于390分，高考外语成绩不低于外语科目满分值的50%，专业统考成绩不低于240分（其中安徽不低于300分）。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

兰州大学：外语类专业对考生外语语种有限制，其他专业原则上不限语种。但在实际教学中，多数专业，尤其是中外合作办学有关专业，部分课程使用英文教材或英语授课，非英语语种学生慎重报考。

身体条件要求：体检标准执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。

专业安排规则：学校不设专业志愿级差，以投档成绩为依据，由高分到低分排序，结合考生专业志愿填报情况依次安排专业。当进档考生填报的专业志愿均未满足时，对服从专业调剂者，可录取到未满额的专业；对不服从专业调剂者，将予以退档。

内蒙古自治区实行“分数清”录取规则。

高考改革试点省份，按相应省（直辖市、自治区）规定的投档规则录取；投档成绩相同时，优先录取位次排序靠前的考生；排位相同或不区分排位时，同等条件下参考相关科目成绩，比较顺序为语文、数学、外语。

护理学专业只录取填报该专业志愿的考生，不进行调剂，入校后不允许调整专业。

中外合作办学项目只录取填报该项目志愿的考生，不进行调剂，入校后不允许调整专业。

农村订单定向免费本科医学生只录取填报该专业志愿的考生，不进行调剂，入校后不允许调整专业。

有关强基计划、艺术类专业、高水平运动队、农村订单定向免费医学生、国家专项计划、高校专项计划、少数民族预科、民族班、内地西藏班、内地新疆高中班和港澳台侨招生等类型的招生，按教育部和兰州大学的有关规定、招生简章执行。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

兰州大学：考生在报考前，要充分了解和认识个人的性格特征、身体条件、学科优势、志趣表现，再综合考量，选择感兴趣，同时又比较适合个人特点的专业，不要盲目挤“热门”。所谓的热门，只是在一定的历史条件下或者时代的背景下产生短暂聚焦的一个短期现象，而符合自己个性特点、感兴趣、能发挥个人特长的专业，才是适合自己的。

对于成绩优异的考生而言，已经具备在未来社会成为最顶尖水平的行业领袖、骨干专家和业界精英的潜质。而优质的大学意味着更高、更广的平台，能提供更多与世界一流大学对话、交流、合作的机会，能够锻炼和塑造更优秀的品格，更全面提升学生的综合素养和能力。高水平研究型大学、“双一流”建设高校应是同学们的首选，在这些学校就读，意味着站在更高、更广阔的平台上，拥有更宽广的视野，得到更全面的发展。

人民网：请您介绍一下学校就业情况

兰州大学：学校每届本科毕业生中，50%以上的学生继续攻读研究生。其中，每年1200余人推荐免试攻读研究生，占应届毕业生的四分之一左右。

选择直接就业的学生中，在非本校所在地就业前五位的城市有：北京、深圳、上海、西安、广州。

(责编：李依环、熊旭)