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教育部：前10批次涉校外培训的投诉举报问题已核查处置完毕

2023年06月13日15:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月13日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，“双减”以来，教育部高度重视涉校外培训的投诉举报线索核查工作，建立了校外培训投诉举报核查处置机制，将国务院“互联网+督查”平台、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号举报平台获得的举报线索，通过全国校外教育培训监管与服务综合平台分发各地核查处置，前10批次投诉举报问题已核查处置完毕，实现动态清零。

目前，最新的第11、12批次校外培训问题投诉举报线索共101条，其中第11批次45条，第12批次56条，较最高峰1068条（第7批次），分别下降95.8%、94.8%。第11、12批次问题线索也已全部由地方核查处理完毕。投诉举报问题主要集中在培训机构“退费难”“隐形变异培训”等方面，以往群众反映最为集中的“退费难”问题线索，两批次共10条，仅占比9.9%。经过不懈努力，投诉举报问题线索连续数月保持在历史最低水平。

据悉，各地通过层层压实责任，逐一核查问题线索，积极与投诉举报人进行沟通反馈，主要以退费、法律途径、置换服务等方式，多措并举解决群众“退费难”问题；对“隐形变异培训”“收费不规范”“违规广告”等问题，各地依法依规进行严肃查处，给予责令整改或关停处理。

下一步，教育部将强化对各省负责投诉举报问题线索核查处置、日常巡查执法工作人员的培训，结合工作中遇到的问题，以典型案例为切入点对相关政策要点、难点进行深入解读，全面提高基层教育行政部门人员的问题线索核查处置和执法能力；对“退费难”“隐形变异治理”等重点难点问题，加强针对性指导，帮助地方更好地化解治理难题。同时，加快推进《校外培训行政处罚暂行办法》出台进程，进一步完善校外培训治理的制度体系，规范校外培训行政处罚行为，全面提高校外培训行政处罚法治化水平。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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