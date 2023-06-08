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多措并举筑牢项目根基

校园足球 未来可期

——关注中国足球青训②

2023年06月08日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　通过普及推广和竞赛体系建设，让更多青少年参与足球运动，是校园足球的主要任务。2015年印发的《中国足球改革发展总体方案》提出“三步走”目标，明确要“实现青少年足球人口大幅增加”。瞄准这一方向，各地教育部门、体育部门以及学校多措并举筑牢项目根基。

　　

　　新赛季中超联赛回归之际，第二届中国青少年足球联赛（以下简称“中青赛”）也火热进行。

　　2015年印发的《中国足球改革发展总体方案》提出“三步走”目标，明确要“实现青少年足球人口大幅增加”。瞄准这一方向，校园足球着力改革发展。走过8年，这片足球“土壤”收成如何？记者日前走访多地中小学，从校园足球一边探索、一边完善的步伐中，感受足球从娃娃抓起的蓬勃之势。

　　从校内联赛到县区级、市级、省级直至国家级，五级赛事体系日益完善

　　一所由小学举办的足球联赛，有28支队伍参赛，共进行10轮比拼，并且每周进行。这是武汉市万松园路小学举办的“万超”联赛。从赛前教练带队员热身，到场上学生裁判员熟练执裁，再到场边随时待命的救护车和医护人员……井然有序的赛事组织让人印象深刻。

　　在《中国足球改革发展总体方案》中，通过普及推广和竞赛体系建设，让更多青少年参与足球运动，是校园足球的主要任务。各地教育部门和体育部门因地制宜进行探索，校园足球秉持“教会、勤练、常赛”的思路，在面向人人的基础上，从校内联赛到县区级、市级、省级直至国家级的五级竞赛体系日益完善。

　　今年的中青赛男子U17（17岁以下）组，报名球队超过200支，部分小组的比赛特意设在了中学校园。比如首次参赛的贵州都匀一中主场作战，许多学生第一次近距离观看足球赛事，他们心里埋下了足球的种子。

　　河北遵化益众中学足球队在本届中青赛崭露头角，令人惊喜。该校艺体中心主任钱立民表示，学校目前已完成初、高中男、女足球队的组建，小学阶段的梯队建设也在迅速推进，“希望未来能看到更多学生迈向全国赛的舞台。”

　　中青赛作为引领，各地区赛事也如火如荼。中国青少年足球联赛赛事办公室执行秘书乔岱虎介绍，天津、江苏等地均有较为成熟完备的青少年足球赛事体系，每年都会进行省市级别的赛事。

　　走进山东省青岛市南京路小学，富有足球元素的黑板报、照片墙随处可见。2015年4月，青岛成为首批“青少年校园足球改革试验区”之一，成立了国内首个实体化校园足球协会。目前，青岛已构建起从小学到大学的四级校园足球联赛体系。青岛市足球运动管理中心副主任孙震介绍，全市校园足球特色学校达425所，国家级足球特色学校达249所，全市中小学经常参加足球活动的人数达30余万，占全市学生总数的30%。

　　在深圳罗湖，覆盖班级、校级、区级和市级的四级校园足球联赛让校园里洋溢着浓厚的足球氛围，10余年来，当地从8所学校、8支球队壮大到67所学校、141支队伍。“只有扎扎实实做好项目普及，才能扩大足球人口，筑牢根基。”深圳市罗湖区校园足球办公室负责人高凯说。

　　专业教练的加盟，让校园足球的发展更有底气

　　武汉市万松园路小学“万超”联赛教练团队负责人邓世俊今年51岁，扎根校园近30年，取得亚足联讲师、亚足联职业级足球教练员资格。“每周末打完比赛，我们都会把比赛资料拷贝回去，周一开教练员集体分析会，制定这一周的训练内容。”邓世俊说。

　　目前，万松园路小学足球队有10余名专职教练员，全部持有亚足联C级及以上级别教练资格证。邓世俊说：“通过政府购买服务的方式，学校引入专职教练员，为校园足球训练提供了强有力的专业保障。”

　　在发展校园足球的整体框架中，既要面向全体普及推广，也要面向精英培养专长。足球技能教学和训练需要“专业的人做专业的事”，教练的能力高低成为决定青训水平的重要因素。

　　记者在走访中发现，凡是校园足球开展较好的地区或学校，都在师资力量上下了功夫。广东梅州近年招聘了100多名足球专业毕业生充实教师队伍，同时引进4个外教团队，指导校园足球精英运动员选拔训练，当地校园足球成绩居全省前列。河北遵化益众中学足球队组建一年进步明显，与中国女足原代理主帅王海鸣担任该校青训总监密不可分。

　　专业教练的加盟，让校园足球的发展更有底气。但随着发展规模不断扩大，基层足球教练的缺口也愈加凸显。从2015年起，国家级青少年足球师资专项培训开始实施，各省区市足球教师专项培训也同步展开。

　　天津市足协自2016年以来，举办了D级、C级等教练员培训班超60期，培养对应级别教练员近1500人。天津市足协副主席、秘书长崇勇表示，这些教练充实到各青训基地、俱乐部和学校中，强化了青训力量，不同体系球队的实力差距逐步缩小。

　　数据显示，截至2022年7月，全国已设立3.28万所校园足球特色学校，成为构建高效青训体系的“蓄水池”。

　　发挥育人功能，培养全面发展的人才

　　在参与足球运动之前，陕西留坝的孩子很少能走出大山。如今，作为全国青少年校园足球试点县，这个人口不足5万的山区小城闯出了名堂。足球少年们有的进入高校继续求学，有的进入职业俱乐部，还有的站上更高级别的赛场。

　　足球为孩子们带来更多可能。化解学训难题，深化体教融合，不只在于夯实足球人才根基，更铺展出一条促进青少年健康成长的路径。

　　“不少球员在兼顾学习和训练的过程中，提高了个人的综合素养，这有助于他们在球场上快速解决问题，也有利于更好地接受新知识。”北京人大附中足球队领队李军说。

　　发挥足球的育人功能，培养全面发展的人才，如今已成为越来越多学校的选择。深圳罗湖重点打造校园足球“全明星计划”：足球之星、小记者之星、拉拉队之星……“目的就是让每个学生都能在体育运动中发挥特长、磨炼意志。”深圳市罗湖区教育科学研究院院长郭玉竹说。

　　与此同时，罗湖区还积极探索中学与高校联合培养、输送足球人才，推动与同济大学、北京理工大学等10多所重点大学的足球项目合作，开创了当地校园足球人才培养的新模式。

　　校园足球可持续发展，助力青少年成长，与足球为伴的日子成为他们人生的宝贵财富。深圳锦田小学校队球员丘非凡非常喜欢奔跑在球场上的感觉，他说：“我感受到足球带给我的激情与快乐，赢球后的我更自信了。如果初中还有足球队，我还会参加。”

　　（本报记者孙龙飞、陈晨曦、郑轶、王亮、李洋、陶相安）

　　《 人民日报 》（ 2023年06月08日 15 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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