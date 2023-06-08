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创新人才选拔 突出应用能力

——命题专家详解高考数学全国卷

本报记者 晋浩天
2023年06月08日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：创新人才选拔 突出应用能力

　　 今年高考数学，重点考查哪些素养与能力？

　　 “高考数学全国卷全面考查数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析的核心素养，体现基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求，突出理性思维，发挥数学学科在人才选拔中的重要作用。”命题专家说。

　　 2023年高考数学全国卷共4套试卷，分别是全国甲卷、全国乙卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷，供全国28个省份使用。

　　 高考数学全国卷突出素养和能力考查，致力于服务人才自主培养质量提升和现代化建设人才选拔。“重点考查逻辑推理素养，如新课标Ⅰ卷第7题以等差数列为材料考查充要条件的推证，要求考生判别充分性和必要性，然后分别进行证明，解决问题的关键是利用等差数列的概念和特点进行推理论证。”命题专家还表示，试题深入考查直观想象素养。如全国甲卷理科第15题要求通过想象与简单计算确定球面与正方体棱的公共点的个数。全国乙卷理科第19题以几何体为依托，考查空间线面关系。

　　 高考数学全国卷在命制情境化试题过程中，在剪裁素材时，控制文字数量和阅读理解难度；在抽象数学问题时，设置合理的思维强度和抽象程度；在解决问题时，设置合适的运算过程和运算量，力求使情境化试题达到试题要求层次和考生认知水平的契合与贴切。

　　 专家说，数学试题情境取材于学生生活中的真实问题，贴近学生实际，具有现实意义，具备研究价值。如全国甲卷理科第6题取材于滑冰和滑雪这两项典型的冰雪运动，具有时代气息，贴近考生，贴近生活。

　　 “科学研究情境的设置不仅考查数学的必备知识和关键能力，而且引导考生树立理想信念，热爱科学。”专家说，如新课标Ⅱ卷第19题，要求合理平衡漏诊率和误诊率，制定检测标准，试题情境既有现实意义，也能很好地体现数学学科的应用价值。

　　 （记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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