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强化思维考查 注重语文实践

——命题专家详解高考语文全国卷

2023年06月08日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：强化思维考查 注重语文实践

高考首日，社会聚焦。高考语文考了哪些内容，出了什么作文题，更是大众关注的焦点。教育部教育考试院命题专家表示，试题深化考试内容改革，促进基础教育课程教学改革，服务拔尖创新人才选拔，引导广大青少年勇于创新、勇于思考、勇于实践。

据悉，6月7日结束的高考语文科目，教育部教育考试院共命制全国甲卷、全国乙卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷4套高考语文试卷，另有北京、天津、浙江自主命制3份。

命题专家表示，2023年高考语文试题有机融入习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大青少年体悟真理力量，掌握思想方法。试题还引导考生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强爱国意识和爱国情感，增强民族自豪感和自信心。同时，命题专家指出，高考语文试题精心选择体现德育、美育、体育、劳动教育理念的素材，强调劳动教育与德育、智育、体育、美育的融合，引导考生牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。

命题专家表示，本次高考语文试题加大对思维品质的考查力度，引导考生提升逻辑思维能力、形象思维能力和科学思维能力。试题从能否形成观点、能否合理推理、能否严谨论证、能否准确表达等多个方面对逻辑思维能力进行考查。同时，高考语文试题精选文学作品，针对作品特点设问，带领考生感受祖国语言文字之美，并在直观体验的基础上，调动联想和想象，表达自己对文学形象的感受、理解、思考。

记者了解到，2023年，17个使用全国新课标卷的省份所用的教材均为国家统编教材。新课标Ⅰ卷和Ⅱ卷试题系统地增强了与统编教材的关联，引导一线教学用好统编教材，优化教学方式，重视新增内容，提高课堂质量。命题专家介绍，2023年的高考语文试题从阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等方面，考查考生语言积累、梳理与迁移运用能力。此外，2023年高考语文试题使用了多种新题型，不同卷种同一模块试题也有差异。这一举措释放出明确的信号：提高分数要依靠知识的积累和能力素养的提升，死记硬背和机械刷题的收益将越来越小。

（记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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