人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦日常生活 关注学生成长

——专家点评高考作文命题

2023年06月08日08:35 | 来源：光明日报
小字号

原标题：聚焦日常生活 关注学生成长

　　 高考作文，历来是备受关注的话题。6月7日上午，语文科目考试甫一结束，各套试卷的作文题即刻引发网友热议。2023年高考作文题共有7道，分别来自全国甲卷、全国乙卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷，北京、上海、天津自主命制3道。与往年相比，今年的高考作文有哪些变化？体现出哪些新的价值特点？学生应从哪些角度着笔才能把握好作文方向？本报邀请各地特级教师等专家，第一时间作出点评。

　　全国甲卷：来自日常生活的思考

　　 张颐武（北京大学中文系教授）：2023年高考全国甲卷关注到当代人常常面临的困扰与问题。题目引导学生对技术与时间的关系展开辩证思考：人如何不成为时间的仆人，在技术让我们有效率地掌握时间的同时，要成为时间的主人。学生可以从多个角度、用较丰富的素材和例证展开论述。

　　全国乙卷：具有哲学思辨性

　　 刘补明（山西省语文特级教师）：2023年高考全国乙卷作文命题，继续秉承近些年理念先行、价值奠基、思想承载、文化考量的命题思路。第一则材料提出了正确处理“自己”与“别人”关系的话题。表面上的可选择性，包含了实际上的确定性：不要吹灭别人的灯，不要阻挡别人的路。如此，也才能让自己更加光明。第二则材料包含多种哲学关系。文化从来都是多元的，容不得任何方式的相互挤压和排斥。两则材料既各自独立，又相互关联，共同指向自己与别人、个体与整体、竞争与合作等关系上，具有很强的哲学思辨性。

　　新课标Ⅰ卷：“好的故事”助成长

　　 杨培明（江苏省语文特级教师、江苏省南菁高级中学校长）：新课标Ⅰ卷以“好的故事”为情境载体，考生日常学习生活及学习实践相关的“情境”，有效承载了对考生语文学科素养和关键能力的考查。在整体架构稳定性的前提下，新课标Ⅰ卷作文命题理念和角度发生了令人耳目一新的变化，实现了与人才培养要求的契合，与课程标准要求的贴合，与常态教学要求的适合，有利于对语文学科的教学产生积极的引导作用，推动语文学科教育教学的进步。

　　新课标Ⅱ卷：达成“放松，沉淀，成长”

　　 杨培明：新课标Ⅱ卷作文引导考生关注自己的成长。这在呼吁真实写作、回归表达本源的当下有积极的意义。材料鲜明点出争取“自己的空间”的用意在“放松，沉淀，成长”，这就让考生在考场上无形中接受了一次生命成长的教育。这个命题对考生很友好，非常契合考生的学习、生活，考生可以写自己成长的真切感受和体会，进而表达希望拥有一个属于自己的成长空间。

　　北京卷：用切身感受引出主题

　　 张颐武：北京卷高考作文关注到当代更具普遍性的问题，让年轻人对此做出回答和回应，其实是让年轻人学会从更高的角度去“回答今日的世界”。第一题的“续航”主题，让学生从自己的角度把“续航”各种层面上的意义阐释出来。学生的想象和发挥空间较大，这是北京卷多年来最有丰富联想性的题目。第二题，更是引入了这些年在高考作文题中很少见到的记叙文。所给提示材料里把“亮相”理解为人生的高光时刻。学生可以从切身的故事去体验和感受“亮相”的意义。用哲理思考紧紧扣住日常生活，进而生发出对生命与生活的热爱与赞美。

　　上海卷：对科学的探索精神

　　 王德岩（北方工业大学文法学院中文系主任）：上海的考题延续了启发思考型的传统，以提问的方式引发学生去思考。题中的指向词是“乐意”和“陌生世界。”“乐意”表示了一种内在的动力和兴趣，“陌生世界”代表了对未知领域的探索精神，自发而勇敢地探索未知领域和陌生的世界，是一切科学发现和成就的基础。这样的探索热情和精神，也是核心素养中科学素养的基础。如何能达到这一点？题目中的另一个核心词是“好奇心”，这通常也是我们有关科学探索精神起点的第一联想。细审题目，“仅仅”二字很重要，它一方面表示了对好奇心重要性的肯定，一方面又提示不能局限于对“好奇心”的赞美和论说，而要进一步深入思考。在这二者之间，就是写作者所要驰骋的空间。

　　天津卷：倡导积极向上家国情怀

　　 郭晨光（北京师范大学国际中文教育学院副教授）：今年天津卷高考作文题目聚焦考查学生关心他人、社会，关注个体的生命成长，最终落脚点在于激发、倡导积极向上家国情怀与使命担当。还需注意的是，今年天津卷高考作文题目有一个显著“变化”，即有意宣传天津本地文化资源。命题的深层用意在于引发广大学生关心、弘扬本地优秀传统文化、红色革命文化，增进对家乡文化的认同感，从而形成热爱家乡、建设家乡的桑梓情怀。

　　 （记者 杨飒 晋浩天）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部