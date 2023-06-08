原标题：聚焦日常生活 关注学生成长

高考作文，历来是备受关注的话题。6月7日上午，语文科目考试甫一结束，各套试卷的作文题即刻引发网友热议。2023年高考作文题共有7道，分别来自全国甲卷、全国乙卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷，北京、上海、天津自主命制3道。与往年相比，今年的高考作文有哪些变化？体现出哪些新的价值特点？学生应从哪些角度着笔才能把握好作文方向？本报邀请各地特级教师等专家，第一时间作出点评。

全国甲卷：来自日常生活的思考

张颐武（北京大学中文系教授）：2023年高考全国甲卷关注到当代人常常面临的困扰与问题。题目引导学生对技术与时间的关系展开辩证思考：人如何不成为时间的仆人，在技术让我们有效率地掌握时间的同时，要成为时间的主人。学生可以从多个角度、用较丰富的素材和例证展开论述。

全国乙卷：具有哲学思辨性

刘补明（山西省语文特级教师）：2023年高考全国乙卷作文命题，继续秉承近些年理念先行、价值奠基、思想承载、文化考量的命题思路。第一则材料提出了正确处理“自己”与“别人”关系的话题。表面上的可选择性，包含了实际上的确定性：不要吹灭别人的灯，不要阻挡别人的路。如此，也才能让自己更加光明。第二则材料包含多种哲学关系。文化从来都是多元的，容不得任何方式的相互挤压和排斥。两则材料既各自独立，又相互关联，共同指向自己与别人、个体与整体、竞争与合作等关系上，具有很强的哲学思辨性。

新课标Ⅰ卷：“好的故事”助成长

杨培明（江苏省语文特级教师、江苏省南菁高级中学校长）：新课标Ⅰ卷以“好的故事”为情境载体，考生日常学习生活及学习实践相关的“情境”，有效承载了对考生语文学科素养和关键能力的考查。在整体架构稳定性的前提下，新课标Ⅰ卷作文命题理念和角度发生了令人耳目一新的变化，实现了与人才培养要求的契合，与课程标准要求的贴合，与常态教学要求的适合，有利于对语文学科的教学产生积极的引导作用，推动语文学科教育教学的进步。

新课标Ⅱ卷：达成“放松，沉淀，成长”

杨培明：新课标Ⅱ卷作文引导考生关注自己的成长。这在呼吁真实写作、回归表达本源的当下有积极的意义。材料鲜明点出争取“自己的空间”的用意在“放松，沉淀，成长”，这就让考生在考场上无形中接受了一次生命成长的教育。这个命题对考生很友好，非常契合考生的学习、生活，考生可以写自己成长的真切感受和体会，进而表达希望拥有一个属于自己的成长空间。

北京卷：用切身感受引出主题

张颐武：北京卷高考作文关注到当代更具普遍性的问题，让年轻人对此做出回答和回应，其实是让年轻人学会从更高的角度去“回答今日的世界”。第一题的“续航”主题，让学生从自己的角度把“续航”各种层面上的意义阐释出来。学生的想象和发挥空间较大，这是北京卷多年来最有丰富联想性的题目。第二题，更是引入了这些年在高考作文题中很少见到的记叙文。所给提示材料里把“亮相”理解为人生的高光时刻。学生可以从切身的故事去体验和感受“亮相”的意义。用哲理思考紧紧扣住日常生活，进而生发出对生命与生活的热爱与赞美。

上海卷：对科学的探索精神

王德岩（北方工业大学文法学院中文系主任）：上海的考题延续了启发思考型的传统，以提问的方式引发学生去思考。题中的指向词是“乐意”和“陌生世界。”“乐意”表示了一种内在的动力和兴趣，“陌生世界”代表了对未知领域的探索精神，自发而勇敢地探索未知领域和陌生的世界，是一切科学发现和成就的基础。这样的探索热情和精神，也是核心素养中科学素养的基础。如何能达到这一点？题目中的另一个核心词是“好奇心”，这通常也是我们有关科学探索精神起点的第一联想。细审题目，“仅仅”二字很重要，它一方面表示了对好奇心重要性的肯定，一方面又提示不能局限于对“好奇心”的赞美和论说，而要进一步深入思考。在这二者之间，就是写作者所要驰骋的空间。

天津卷：倡导积极向上家国情怀

郭晨光（北京师范大学国际中文教育学院副教授）：今年天津卷高考作文题目聚焦考查学生关心他人、社会，关注个体的生命成长，最终落脚点在于激发、倡导积极向上家国情怀与使命担当。还需注意的是，今年天津卷高考作文题目有一个显著“变化”，即有意宣传天津本地文化资源。命题的深层用意在于引发广大学生关心、弘扬本地优秀传统文化、红色革命文化，增进对家乡文化的认同感，从而形成热爱家乡、建设家乡的桑梓情怀。

（记者 杨飒 晋浩天）

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