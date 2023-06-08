原标题：今天，一切为你旗开得胜！

6月7日一早，随着各地高考语文考试铃声响起，1291万名考生迎来了书写青春答卷的重要时刻。记者来到北京市多个考点现场，与考生、家长、考务工作人员、服务保障人员一起见证含着紧张、期待与祝福的“高考时分”。

秩序·安心

“您好！考点附近交通临时管控，请即停即走。”7时30分，接近北京市海淀区育英中学考点，记者看到，醒目的指引标和红色的引导带对社会人员和考生进行有效的分流，海淀交通支队公主坟大队警官梁玉新对来往车辆进行着引导。“7点开始，考点入口前的街道从东翠路口到西翠路口路段，设为考生专用通道，将适时采取交通管制措施。”

育英中学门前，红底白字的考点名称横幅颇为醒目。公示牌上，考场分布、考试科目和时间等信息均一目了然。工作人员引导考生有序走入核验身份信息通道。“通过！”随着绿色灯亮起，考生身份核验成功。“若显示红色，则为‘未识别信息’，这样就可以在‘第一道关’防止考生走错考场。”育英中学教学主任张文超表示。

保障·贴心

“没想到，出示孩子的准考证复印件就可以免费停车！”在海淀区教师进修学校附属实验学校考点门口，一位送考家长欣喜地发现，考点停车不再难。考点所在的曙光街道民生保障办公室负责人柴宏介绍，为服务街道两个考点1200多名考生，街道积极协调了附近六合居饭店、世纪金源购物中心的车位供考生家长免费停车。“我们和公安、卫生等部门单位协调，配足服务保障力量，若遇到考生忘带准考证、身体不适等突发情况，交警、社区卫生服务站、四季青医院随时可以启用绿色通道，‘出人出车出大夫’。”

“大的施工单位，如东城区文化馆工地，6月1日就停止施工了，针对零散的居民装修施工，我们也会和公安部门分工提醒，确保考点周边500米无施工噪声、无证游商等。”龙潭街道负责综合执法的工作人员很早就来到北京汇文中学考点附近巡查。“我们处理流程、保障预案都很完备，为的就是给考生营造安静、舒心的考试环境。”

祝福·暖心

“马上就要考语文了，最想对自己说的就是，不要紧张。”在考点外等候进场的汇文中学学生张华（化名）还和几位同行考生拿着复习资料做最后的“摩拳擦掌”。进场时间到了，一位考生从妈妈的手臂处取下机械手表，对着一块电子表校准时间，女儿去排队，妈妈也跟在了队尾，不舍地目送她走入考场。一个拥抱、一句加油、一张家庭自拍……考点前，一个个瞬间将属于“高考时光”的紧张、激动与期许定格。

当然，考生们也少不了收到老师的祝福。北京市第十九中学教师身穿红色POLO衫、手持“逢考必胜”标识牌，专程赶到考点外为孩子们加油打气，击掌欢呼，“有我们在他们考试更踏实，祝他们旗开得胜！”

（记者 周世祥 唐芊尔）

(责编：郝孟佳、熊旭)