原标题：东南大学推出一揽子“未来计划”

“未来的竞争焦点是产业，核心是科技，关键是人才，根子在教育。”6月5日下午，在南京市举办的“走进东大 走向未来 在科技自立自强上走在前”活动中，中国科学院院士、东南大学校长黄如与众人分享她对于“未来”的理解。

此次活动中，东南大学未来技术学院揭牌。东南大学与南京市江宁区共建的未来网络未来产业科技园同日揭牌。6日，东南大学国家卓越工程师学院成立、集成电路学院揭牌。

东南大学在121周年校庆之际，迎来一揽子“未来计划”的落地，未来学科、未来人才、未来教育在万物葳蕤的校园里萌发，助力学校驶上快速发展新赛道。

布局“未来”、着力“交叉”，培养领军人才

把握未来发展机遇，东南大学已运筹帷幄良久。

前不久，教育部发布最新的《普通高等学校本科专业目录》，列入目录的21种新专业引发热议。其中，工学门类下首次增设交叉工程类专业，东南大学的未来机器人专业成为“交叉工程类”下的首个专业，该专业也将依托未来技术学院进行建设。

早在2016年，东南大学便在全国设立了第一个机器人工程专业。东南大学教务处处长殷国栋介绍，此次获批的未来机器人专业在培养模式上有很大的改革，学校将集合机械工程、自动化、计算机、信息工程等众多双一流学科师资，通过小班化设置、项目制教学进行培养。

“我们为每一位本科生配备导师，实行大项目制、大学分管理，考核体系将是颠覆性的。为了实现产教融合，真正做真问题，我们还设置了特殊的容错机制，提倡‘板凳甘坐十年冷’的学术精神。”殷国栋说。

以未来机器人专业为代表，东南大学面向未来，还增设了一批服务国家重大需求和改善民生急需的专业。

在今年5月公布的《2023年江苏省普通高校双学士学位复合型人才培养项目名单》中，东南大学申报的“日语+电子科学与技术”“能源与动力工程+经济学”“会计学+人工智能”“网络空间安全+法学”“生物科学+计算机科学与技术” 等5个双学士学位专业全部获批，均在今年开始招生。

大学与城市双向奔赴，服务国家和区域发展需求

高校既是原始创新策源地，也是服务区域经济社会发展的生力军。城市与大学的双向奔赴，将助推创新链与产业链的深度融合。

未来网络，即更快捷、更简单、更便宜、更安全的下一代互联网，是构建未来智慧社会的核心基础。

6月5日，未来网络未来产业科技园揭牌。这是由东南大学联合南京市江宁区管委会，与华为技术、中兴通讯、埃斯顿自动化、科远智慧等行业领军企业共建的国家级创新平台。东南大学与地方的合作再添注脚。

2022年11月，未来网络未来产业科技园获科技部教育部批复，成为全国十家之一、江苏唯一一家未来产业科技园。

该园将依托东南大学、紫金山实验室和国家重大科技基础设施等创新资源和区域产业基础优势，瞄准无线通讯与微电子器件、未来网络与内生安全等尖端技术，在未来网络产业发展新赛道上，深耕6G通信、新型网络、信息超材料等领域，打造具有全球影响力的产业科技创新中心未来产业先导区。

近年来，东南大学在信息、生物、电子等优势学科领域重点施策，打造一流科研平台，在人工智能、网络安全等新兴领域，建设学术特区和科研高地，学校还助力战略新兴产业发展，促进国家、地区产业结构调整。

在雄安，东南大学雄安研究院积极参与“千年大计、国家大事”雄安新区建设；在苏州，东南大学设立医疗器械研究院，助推医疗器械产业高端发展；在无锡，东南大学建设微电子学院和微纳系统国际创新中心，为微电子产业提供有力支持。

对东南大学来说，2023年是成就新辉煌的出征元年。

黄如强调，今后一个时期，我们要胸怀人才报国、科技兴邦的光荣使命，在立德树人、育人育才上，打造国家战略人才力量培养的新样板、新示范；在砥砺学术、服务国家上，为打造国家战略科技力量作出更加卓越的贡献。

（记者 金 凤 通讯员 唐 瑭）

(责编：郝孟佳、熊旭)