原标题：高考时常下雨是巧合还是气候使然？

6月7日，2023年高考正式拉开序幕。记者从中国气象局获悉，高考第二、三日，影响我国的主要天气，仍以降雨和高温为主。

据中央气象台预报，高考期间我国主要有两个雨区，分别位于长江流域及其以南地区和东北华北地区。

中央气象台首席预报员孙军介绍，受副热带高压北侧水汽影响，6月7日至10日，长江中下游及以南地区自北向南将出现一次明显降雨天气过程，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，部分地区还将伴有短时强降水、局地雷暴和大风天气。

东北、华北降雨则主要受东北冷涡影响。7日至10日，华北、黄淮、东北地区、青海东部和南部等地多阵雨或雷阵雨天气，下午至夜间时段局地可能伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

“一到高考就下雨”“10年高考8年雨”，这究竟是巧合还是气候使然？

对此，气象专家表示，这其实与高考的举行时间有关。2003年之前，我国高考时间一度定在7月，那时，赶考某种程度就像赶“烤”。因此，在“60后”“70后”的记忆中，高考总与冰块、清凉油、绿豆汤等“消暑神器”绑定。

通常来说，考生在参加高考时精神较为紧张，若处于温度较高、通风较差的环境中，会加速排汗，体内的水、盐、电解质大量流失，较平时更容易中暑。因而高温天气很可能影响考生的正常发挥。

由此，当时的气象专家分析1971年至2000年的资料，发现6月第二候（6月6日至10日）的平均气温明显低于7月第二候（7月6日至10日）的平均气温。同时6月的相对湿度也比7月低，台风的平均发生率和洪水发生率也比7月小。

因此，到了2003年，教育部接受气象部门的建议，将高考时间由实行多年的7月改为6月。自此，考生经历高“烤”的情况大为改善。

但由此也带来新的问题，一到高考就下雨。

气象专家解释，我国一般在6月进入主汛期，此时，夏季风牢牢控制着东亚地区，而我国东部的大部分地区，都是典型的季风气候区，所以在我国受季风影响的区域此时降水偏多。

同时，每年的六七月份，又是我国华南、江南地区的“雨季”。所以，一到高考就下雨，其实是这一时段本就更容易出现降水天气。

从心理学角度来说，虽然在每年高考期间，不同地区可能遭遇不同的天气过程，但高温与降雨因其对考试影响较大，留给人们的印象也最为深刻，因此也更容易受到关注。

针对降雨及强对流天气，专家提醒各位考生及家长及时关注天气预报信息，携带雨具，预估好天气对交通的影响等。

（记者 付丽丽）

(责编：郝孟佳、熊旭)