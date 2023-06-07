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“2023年高校招生”系列报道

北方工业大学：2023年新增储能科学与工程专业

郝孟佳 张婉柔（实习生）
2023年06月07日10:34 | 来源：人民网-教育频道
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2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北方工业大学是北京市重点建设的市属高水平大学。1946年建校，具有本硕博完整的培养层次，具有硕士研究生免试推荐资格，有17个硕士一级学科、10个硕士专业学位类别。学校是理工文经管法艺等7大学科门类协调发展，工科优势突出的高等院校。2023年招生的36个标准本科专业中，有33个为教育部“双万计划”一流专业。

人民网：请您简要介绍一下学校的基本情况

北方工业大学：学校位于北京市石景山区。学校办学设施齐备、条件优越，多媒体、空调教室座位及语音教室座位比例、学生公寓生均住宿面积均居北京市属高校前列，学校现有学生公寓楼七栋，可容纳万余名学生住宿。学生公寓配备标准化家具及智能化用电管理系统，实现了通讯、网络入户，每间宿舍都安装空调，每个楼层都为学生提供开水供应设备。24小时全天候门卫值班及会客登记制度，保证了学生的住宿安全。

学校现有5个基本食堂、2个风味食堂和3个餐厅，食堂就餐总面积为一万两千多平米、就餐总座位数四千多个，可以满足学生的各类饮食需求。2015年，学校所有学生食堂均通过北京市健康食堂专家检查组评估验收，并被授予“健康食堂”称号。

学校图书信息中心馆藏纸本资源184万册、引进94个中外文数据库、拥有275万册电子书刊。建有标准化塑胶运动场、体育馆、网球场等体育运动场地。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

北方工业大学：学校2023年新增储能科学与工程专业。储能专业属于国家战略性新兴产业专业，人才需求大，毕业生可在电力能源、智能电网、热力行业、电池与电源、电动汽车、新能源与储能材料、移动通讯、数据中心等领域，从事储能装备和系统的开发研究、工程设计、安全与评估、运行与管理等方面的工作。

首家设置储能专业并招生的北京市属高校

学校开办新专业储能的优势主要有以下几点，一是有开办的专业基础，以往学校的新能源专业已经进行过储能方向的招生。二是有开办的学科支撑，专业依托的交叉学科，如：电气工程、材料科学等均为学校优势学科，且2021年已设置储能技术专业硕士学位点。三是有强大的科研基地，与国家电网综合能源服务集团、国家电投集团科学研究院联合成立储能技术工程研究中心，2023年获批成立北京未来电化学储能系统集成技术创新中心。四是有多个学生实践基地：与国家电网、海博思创等成立了专业人才联合培养实践基地。

2023年，学校新设置建筑学招生专业，该专业秉承理工与人文相结合、科学与技术相结合的特点，突出强调本土与国际相结合，培养模式和培养过程中更注重国际化元素，引入国际化师资和教学方法，培养过程中安排学生到海外高水平高校学习至少一个学期，并向海外高校推荐继续深造研究生。

目前，学校主要合作海外高校为德国柏林工业大学。海外学习的课程全部为英语授课，可获得海外学校的正式成绩单及学习证明，其学习履历将得到欧美大学承认，可作为申请海外研究生的参考，使学生真正实现“读万卷书、行万里路”。对于海外交换学习，北方工业大学不收取任何费用，学生只需承担对方学校必要的学习费用。

新工科实验班赋能传统工科优势专业。

学校自2012年起，依托学校传统优势专业，陆续开设了电子信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化等实验班。实验班有创新的课程体系，为学生建立创新思维，学习创新方法，体验创新实践， 而且要为“终生”的创新性和学习能力打下基础。设置学业导师制，指导学生参加各类创新实践活动和竞赛，参加学术交流活动，并对导师提出明确的培养要求。学生在大二年级即可进入导师实验室，与硕士研究生共同完成科研项目。

学生未来的发展方面面向人工智能、5G通信、大数据、网络安全、云计算、图像处理、工业物联网、绿色电源、智能交通、智能机器人、高端数控、先进制造等等。目前毕业生深造比例达到50%—60%，就业单位包括各大国企和高新技术公司。

人民网：学校就业情况如何？

北方工业大学：学校学生整体的实践竞赛能力强，为良好的就业升学打下基础。近五年，学校整体就业率达96%，深造率大约1/3。

(责编：李依环、熊旭)

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