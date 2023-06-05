赵 政

【关键词】流动科普

【事件】雪山下，数十件科普展品被送到中小学和周边村落，供当地青少年和农牧民群众参观；鱼塘前，帮助水产养殖户检测水中氨氮、亚硝酸盐等含量；借助5G、4K、VR等技术，观众沉浸式体验滑雪比赛项目，了解冰雪运动知识……截至2023年5月，中国流动科技馆项目全国巡展已实施12年，科普大篷车项目已实施23年，两个项目深入基层，累计服务公众超5亿人次，有力促进了我国科普公共服务公平普惠。

【点评】

实体科技馆馆藏丰富、类型多样，一直以来在科普工作中发挥着重要作用。但受到地理位置、交通便捷程度、经济发展水平等因素制约，并非所有人都能轻松享受到实体科技馆带来的科普服务。对许多偏远地区来说，科学教育资源仍然是“稀缺品”。为解决基层科普设施短缺，城乡、区域间科普工作发展不平衡等问题，流动科普应运而生。

载着丰富展品的科普大篷车，极大弥补了基层科普设施的不足。以流动科技馆为例，据统计，截至今年4月，流动科技馆共配发流动科技展览资源658套，每套展览包含约50件科普互动展品。AR数字科技馆、VR眼镜、机器人表演，日常在电视里才能看见的前沿科技近在咫尺；电磁现象、手摇发电、听话的小球等互动展品，让光学、电磁学、力学等领域的基础知识变得可知可感。流动科普把一座座小型科技馆送到群众“家门口”，参观者不仅可以观看科学表演，还可以亲身参与科学实验，近距离感受科学的奥妙，在一定程度上打通了科普工作“最后一公里”。

从来自天南地北的青少年同上“天宫课堂”太空课，到流动科技馆走进山东东营的农村大集，再到科普大篷车在云南组织专家团为果农开展种植猕猴桃、枇杷等培训……近年来，我国流动科普工作覆盖群体日渐广泛，涉及内容更加丰富。一轮轮巡展、一次次出车，让变化悄然发生。可见、可听、可感、可触碰的科学知识充分激发青少年的好奇心、想象力、求知欲，让越来越多青少年爱上科学。农业知识科普让农民尝到了科学的“甘甜”，学科学、用科学正成为越来越多农民的共识。基层群众科学素质不断提升，热爱科学、崇尚科学在全社会蔚然成风。

人们对知识的渴望是一个循序渐进的过程。随着科学素质的逐步提升，人们对科普工作有了新的更高要求。有鉴于此，流动科普向基层提供了“菜单式”的定制服务，各地可以因地制宜，选择更感兴趣、更为需要的科普项目，以便更好满足不同群体的科普需求。顺应人民群众对科普资源日益多样化、个性化的需求，及时结合社会热点和国家重大科技成果开展活动、联合各地有关部门实现资源共建共享、优化技术提升展览质量，流动科普才能持续为广大基层群众提供优质的科学教育服务，助力全民科学素质再上台阶。

穿行在祖国的辽阔土地之上，流动科普把科学的种子播撒在城市街道、田垄阡陌，播撒在戈壁高原、偏远山区，提升着人们对科学的热情，激发着人们对知识的渴望。相信随着流动科普的进一步发展，科学之花将会在更多地方绚丽绽放。

《 人民日报 》（ 2023年06月05日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)