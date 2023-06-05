人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

多措并举促进学生心理健康（人民时评）

黄 超
2023年06月05日08:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　作为健康的重要组成部分，心理健康是人生成就和幸福的重要基石。如今，心理健康问题已逐渐从成人、职业群体延伸至青少年群体，并呈现“低龄化”发展趋势。近期，有关学生心理健康的话题引发社会关注。

　　加强青少年心理健康教育，已成为当前全社会的共识。有的小学在班级设置心理委员，营造自信有爱的校园氛围；有的中学倡导“积极教育”理念，将危机干预转化为育人契机；有的高校从心理咨询辅导中发现问题，在导学关系紧张的学院面向教师开办讲座；有的地方组建志愿服务队、请专家送教入校，满足学校心理健康服务需求……近年来，各地和学校积极探索推进学生心理健康工作，推动学生心理健康素养不断提升。也应看到，随着经济社会发展，学生成长环境不断变化，学生的心理健康问题越来越凸显，健康教育、师资队伍和家校社协同育人机制等还有待加强。

　　党的二十大报告提出：“重视心理健康和精神卫生。”促进学生身心健康、全面发展，是群众关切、社会关注的重大课题。不久前，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，明确“五育并举促进心理健康”。前不久，教育部会同有关部门召开全国学生心理健康工作视频会议，部署进一步做好全国学生心理健康工作，提出“探索建立省级统筹、市为中心、县为基地、学校布点的学生心理健康分级管理体系”。着眼未来，应把学生心理健康工作摆在更加突出的位置。

　　推进心理健康教育管理工作日常化，引导学生关心自身、悦纳自我。促进学生心理健康，基础首先是心理健康问题得到各方面足够重视。与此同时，心理健康教育管理工作应逐步做到全员、全程、全方位。当前，一些学生在进入大学后出现的心理健康问题，其实早在基础教育阶段就有苗头。因此，要深化对不同年龄学生的生理、心理特点和成长问题的了解，有的放矢地开展心理健康教育，贯通大中小学各学段，不断提高学生积极心理品质。

　　强化家校协同，降低学生心理与行为问题风险。有调查显示，学生线下活动频率、运动习惯与学生的学习兴趣、信心预期成正相关。这就需要注重学生学习的劳逸结合，消除学习心理疲劳。一方面，学校在布置作业、组织考试时要合理规范，重视开展多样化的校园体育锻炼，灵活安排课外社团活动。另一方面，家长要注重孩子的全面发展，帮助孩子减轻学习压力，促进亲子良性互动，提升应对孩子心理问题的意识和能力。

　　鼓励支持同伴交往，辅助学生构筑同伴支持网络。在同伴交往过程中，经过长期沟通交流建立起来的情感联结，对促进学生情绪健康、人格完善等具有积极作用。当前，一些中小学生因为学习压力和家庭教育理念等因素，与同龄人交友较少；有的大学生也面临“社交卡顿”，存在社交焦虑。对此，要重视同伴交往对学生心理健康发展的影响，正确引导和发挥同伴关系的积极效应，传授给学生同伴交往的技巧，帮助他们建立同伴信任，形成积极的自我概念。

　　青少年时期是人生重要的成长时期。加强和改进新时代学生心理健康工作，有利于落实立德树人根本任务、坚持健康第一的教育理念。以对国家和民族未来高度负责的使命感，以“时时放心不下”的责任感，多措并举促进学生心理健康，就能为青少年健康成长营造良好环境。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月05日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部