黄 超

作为健康的重要组成部分，心理健康是人生成就和幸福的重要基石。如今，心理健康问题已逐渐从成人、职业群体延伸至青少年群体，并呈现“低龄化”发展趋势。近期，有关学生心理健康的话题引发社会关注。

加强青少年心理健康教育，已成为当前全社会的共识。有的小学在班级设置心理委员，营造自信有爱的校园氛围；有的中学倡导“积极教育”理念，将危机干预转化为育人契机；有的高校从心理咨询辅导中发现问题，在导学关系紧张的学院面向教师开办讲座；有的地方组建志愿服务队、请专家送教入校，满足学校心理健康服务需求……近年来，各地和学校积极探索推进学生心理健康工作，推动学生心理健康素养不断提升。也应看到，随着经济社会发展，学生成长环境不断变化，学生的心理健康问题越来越凸显，健康教育、师资队伍和家校社协同育人机制等还有待加强。

党的二十大报告提出：“重视心理健康和精神卫生。”促进学生身心健康、全面发展，是群众关切、社会关注的重大课题。不久前，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，明确“五育并举促进心理健康”。前不久，教育部会同有关部门召开全国学生心理健康工作视频会议，部署进一步做好全国学生心理健康工作，提出“探索建立省级统筹、市为中心、县为基地、学校布点的学生心理健康分级管理体系”。着眼未来，应把学生心理健康工作摆在更加突出的位置。

推进心理健康教育管理工作日常化，引导学生关心自身、悦纳自我。促进学生心理健康，基础首先是心理健康问题得到各方面足够重视。与此同时，心理健康教育管理工作应逐步做到全员、全程、全方位。当前，一些学生在进入大学后出现的心理健康问题，其实早在基础教育阶段就有苗头。因此，要深化对不同年龄学生的生理、心理特点和成长问题的了解，有的放矢地开展心理健康教育，贯通大中小学各学段，不断提高学生积极心理品质。

强化家校协同，降低学生心理与行为问题风险。有调查显示，学生线下活动频率、运动习惯与学生的学习兴趣、信心预期成正相关。这就需要注重学生学习的劳逸结合，消除学习心理疲劳。一方面，学校在布置作业、组织考试时要合理规范，重视开展多样化的校园体育锻炼，灵活安排课外社团活动。另一方面，家长要注重孩子的全面发展，帮助孩子减轻学习压力，促进亲子良性互动，提升应对孩子心理问题的意识和能力。

鼓励支持同伴交往，辅助学生构筑同伴支持网络。在同伴交往过程中，经过长期沟通交流建立起来的情感联结，对促进学生情绪健康、人格完善等具有积极作用。当前，一些中小学生因为学习压力和家庭教育理念等因素，与同龄人交友较少；有的大学生也面临“社交卡顿”，存在社交焦虑。对此，要重视同伴交往对学生心理健康发展的影响，正确引导和发挥同伴关系的积极效应，传授给学生同伴交往的技巧，帮助他们建立同伴信任，形成积极的自我概念。

青少年时期是人生重要的成长时期。加强和改进新时代学生心理健康工作，有利于落实立德树人根本任务、坚持健康第一的教育理念。以对国家和民族未来高度负责的使命感，以“时时放心不下”的责任感，多措并举促进学生心理健康，就能为青少年健康成长营造良好环境。

《 人民日报 》（ 2023年06月05日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)