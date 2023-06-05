人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

广州：

融合教育助特殊少年登上银幕

2023年06月05日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社广州电  （记者壮锦）日前，孤独症患者卓君（化名）的故事被搬上银幕。她成为广州市少年宫走出来的又一位纪录片特殊画家主角。

　　2014年，从没摸过画笔的卓君来到广州市少年宫，跟着特教美术老师邓景帆学画画。广州市少年宫每周向2000多个特殊孩子提供免费的融合艺术教育。

　　邓景帆发现卓君特别爱画小狗，于是鼓励她多尝试。到目前，卓君画了600多幅表现各种狗狗的画。这些画有的被展览，有的被购买。

　　以卓君等3位特殊人士为主角的影片《画布上的起跑线》于今年儿童节上映，收益将捐赠给广州市慈善会。

　　在首映式上，卓君将自己画的一幅红色泰迪犬油画赠送给导演向一民，并情不自禁地拥抱了这位跟拍她多年的导演。

　　导演向一民曾执导了纪录片《无音之乐》，讲述的是广州市少年宫“特殊儿童美术实验班”的第一个学员阿璞。这位患有智力障碍的画家以西方音乐为灵感，绘制了3500多幅画作。

　　广州市少年宫融合教育部老师陈君君说：“每一个孩子都是可以教的，都能带给我惊喜。这些年来，看着他们在成长，我也在成长，我找到了自己的方向。”

　　1998年，广州市少年宫首次创办了“特殊儿童美术实验班”，由关小蕾担任授课老师。截止到2023年，广州市少年宫为特殊儿童、重症儿童、困境儿童等群体提供了超过2.4万个融合艺术教育免费公益学位。

　　广州市少年宫的融合艺术教育课，从美术扩展到音乐、戏剧和口述影像等领域。由广州市少年宫具体实施的“关爱特殊少年儿童，提供免费融合教育课程和公开课活动”项目，入选“2023年广州市十大民生实事”。

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部