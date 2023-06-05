据新华社广州电 （记者壮锦）日前，孤独症患者卓君（化名）的故事被搬上银幕。她成为广州市少年宫走出来的又一位纪录片特殊画家主角。

2014年，从没摸过画笔的卓君来到广州市少年宫，跟着特教美术老师邓景帆学画画。广州市少年宫每周向2000多个特殊孩子提供免费的融合艺术教育。

邓景帆发现卓君特别爱画小狗，于是鼓励她多尝试。到目前，卓君画了600多幅表现各种狗狗的画。这些画有的被展览，有的被购买。

以卓君等3位特殊人士为主角的影片《画布上的起跑线》于今年儿童节上映，收益将捐赠给广州市慈善会。

在首映式上，卓君将自己画的一幅红色泰迪犬油画赠送给导演向一民，并情不自禁地拥抱了这位跟拍她多年的导演。

导演向一民曾执导了纪录片《无音之乐》，讲述的是广州市少年宫“特殊儿童美术实验班”的第一个学员阿璞。这位患有智力障碍的画家以西方音乐为灵感，绘制了3500多幅画作。

广州市少年宫融合教育部老师陈君君说：“每一个孩子都是可以教的，都能带给我惊喜。这些年来，看着他们在成长，我也在成长，我找到了自己的方向。”

1998年，广州市少年宫首次创办了“特殊儿童美术实验班”，由关小蕾担任授课老师。截止到2023年，广州市少年宫为特殊儿童、重症儿童、困境儿童等群体提供了超过2.4万个融合艺术教育免费公益学位。

广州市少年宫的融合艺术教育课，从美术扩展到音乐、戏剧和口述影像等领域。由广州市少年宫具体实施的“关爱特殊少年儿童，提供免费融合教育课程和公开课活动”项目，入选“2023年广州市十大民生实事”。

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