原标题：体育领域专家学者在穗呼吁重视青少年体育教育

会议现场 大会组委会 供图

AI智能飞镖机、室内高尔夫、AI智能教学软硬件等先进的体育科技产品3日亮相广州国际青少体育展，现场汇聚了一众青少体育行业头部企业，集中展示体育科技、青少体育用品、校园体育场馆建设等一系列新产品、新应用，吸引了众多体育爱好者和体育教育从业者前来“打卡”。

当日，以“促进学校体育有效发展，搭建一个体教融合的交流合作平台”为主题的2023广州国际青少体育教育大会暨学校体育创新系列活动及协会年会也同期举办，来自全国的专家学者、大湾区大中小学校长、奥运冠军、企业代表等逾千名体育业界人士相聚羊城，共探国内优质的体育教育理念、前沿的青少年体育教育行业观点。

会议现场，教育部长江学者特聘教授汪晓赞开展了题为《科学技术在体育与健康课堂中的应用》的演讲。她表示，通过开发与利用多种现代信息技术，开展微课、慕课、翻转课堂等教学，可以帮助学生通过线上线下相结合的方式，打破学习的时空壁垒，拓宽体育与健康课程的学习视野。

广东教育学会体育卫生专委会常务副理事长、广州体育学院二级教授韩会君指出，教育要重视青少年的健康成长，学校体育工作要做好“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。

澳门濠江中学副校长陈步倩则表示，澳门体育会的种类、数量繁多，体育会在社会上发挥了培训、办赛、凝聚运动员等作用。

此外，广东青少年体育联合会副会长、宽洋体育董事长林海杰，广州大学音乐舞蹈学院院长刘瑾也分别作了题为《运动安全保障是学校体育发展的基石》和《关于学校美育高质量发展的几点思考》的报告。(记者 王坚)

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