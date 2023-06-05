原标题：钱学森之子钱永刚：“父亲教会我人生要懂得‘舍’”

中新社上海6月4日电 题：钱学森之子钱永刚：“父亲教会我人生要懂得‘舍’”

作者 范宇斌

“父亲教会我人生要懂得‘舍’。”上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森之子钱永刚3日在上海交通大学钱学森图书馆接受中新社记者专访时说。

6月3日，上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森之子钱永刚接受中新社记者专访。 中新社记者 范宇斌 摄

“父亲对我影响最大的是懂得了什么叫‘舍’。”钱永刚坦言，他小的时候见什么好的都要，憧憬着有一天能够心想事成，把自己想要的都拿到手。“但是工作以后，我发现这是一个美好的理想，真正你要得的，不学会舍，这个‘得’还是不够完美的”。

这个道理是钱永刚从父亲的人生经历中领悟出来的。“我父亲这么大的本事，但是他清楚地知道自己的能力是有限的，要想真正得，一定要学会舍。”钱永刚说。

如其所言，钱学森的“舍与得”在其人生轨迹上已有清晰的体现——钱学森早年在美国留学和工作，新中国成立之初，他冲破重重阻力，毅然回国参加建设，最终成为享誉海内外的“国家杰出贡献科学家”和中国航天事业的奠基人。

“今天绝大多数人都不会怀疑，钱学森的人生是成功的人生。”钱永刚说，为民族复兴选人生，钱学森曾经做出5次人生选择：学铁道工程，为中国造铁路；改学航空工程；从做一名航空工程师转向航空理论研究；从学术理论研究转向大型科研工程建设；最后再回到学术理论研究。

从更广阔的视野探索钱学森的成功，钱永刚认为，一名中国知识分子所具有的精神境界，是钱学森取得这样成就的原因。“他始终关心民族的振兴，始终追求科学的真理，始终献身祖国的现代化事业。”

“钱学森的伟大并不仅仅在于他在航空航天领域的成就，我们真正应该学习的是，他在退休后依然每天坚持学习钻研。”钱永刚说，从71岁到85岁，钱学森在诸多领域进行了不懈探索，他提出了开放复杂巨系统概念，创建了“从定性到定量综合集成方法”的理论及其实践形式，潜心研究系统工程理论，并把该理论从工程系统工程进一步发展成社会系统工程，使之成为社会各领域取得长期和整体最佳效益的组织管理方法。

钱永刚透露，钱学森曾对他的孙子钱磊讲过：“半个世纪前国家让我搞火箭、导弹，后来又搞人造地球卫星。我运用的都是成熟的理论和技术，没有什么新东西，无非是按国家的要求把它们尽快研制出来就是了，这个没什么。你记住，如果这点事也叫伟大的话，那么21世纪的爷爷将更伟大。”

在上海交通大学钱学森图书馆第二展厅入口处，有一张展示钱学森一生涉足学科领域的时序表，涉足学科领域达20多个，数量之多、跨度之大，令人汗颜。

钱学森因何在所涉足的绝大多数领域成就不凡？钱永刚总结了六个因素：一流教育奠定成才之基，哲学指导开启智慧之门，艺术修养开拓创新思维，学无止境铸就学术高峰，祖国信任搭建奉献平台，独到理解破解世界诸谜。

今年75岁的钱永刚，退休20年来一直在做六件事：建馆、建班、出书、做影视作品、讲演、办展。他说，将尽己所能做好这些事，以钱学森学以报国、科技报国的精神，引导更多青年从小培养起社会责任感，“社会责任感应该成为读书人的基点。”

对于父亲，钱永刚评价道：“我不认为他是一个合格的父亲，因为以他的学问，完全可以让我得到更多，但由于种种条件没有做到。但是我又觉得他也是一个非常合格的父亲，因为他不仅教会了我知识，还教会了我更基本的道理，那些不经意传授给我的才是最金贵的东西。”

曾有人调侃钱学森，说他“人生最大的错误就是选择了回国，如果不回国的话，学术成绩会更大”。

对此，钱永刚反问道：“如果钱学森不选择回国，他的人生成就还会这样大吗？”他提到：“目前有一种观点认为‘搞科研可以远离政治’，这显然不符合科学发展的历史事实。”

“现在不少年轻人有一个弱点，他们对政治缺乏关注，不注意把握民族和社会的需求，更谈不上按这种需求确定自己的学术方向”，钱永刚说：“这难道不应引起憧憬人生圆梦的年轻人去思考吗？”

(责编：郝孟佳、李依环)