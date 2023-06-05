原标题：把温暖带给所有孩子：40个藏族少年的“六一”北京行

“新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。”今年“六一”前夕，习近平总书记这样寄语新时代的中国儿童。

过去这几天，有一群来自高原的藏族少年在北京实现了追梦旅行。他们虽生活在海拔4500米，但在绿茵场上，依然是过人动作标准的“追风少年”，他们虽成长在福利院，但同样热爱生活，有着色彩斑斓的志向。

既是圆梦，也是筑梦

5月30日至6月3日，来自青海省玉树州儿童福利院的40个孩子参加了由中国新闻社、青海省玉树藏族自治州人民政府、北京援青指挥部主办，中国新闻网承办，中新公益协办的“三江源·北京情·中国心——青海玉树藏族青少年北京行”。

40个孩子的北京行程，时间紧凑，内容丰富，一路下来，孩子们的“梦想清单”一一达成。

14岁藏族男孩阿斌最难忘的“北京记忆”发生在6月2日晚的北京工人体育场。在人声鼎沸的欢呼声中，被称为“玉树C罗”的阿斌和其他5名玉树同伴，作为球童登上中超赛场，“出场的时候觉得自己像个明星”。

40名孩子中最大的16岁，最小的只有7岁，这其中有很多像阿斌这样的足球小将，他们没受过专业训练，足球老师就是福利院里的“爸爸”。但即便条件有限，很多孩子却立志成为职业球员。

“六一”这天，玉树少年与北京国安少年队进行了一场友谊赛。一场球下来，年龄相仿、兴趣相同的孩子们就成了无话不聊的好朋友。

很多媒体以“高原少年圆梦北京新工体”为题，报道阿斌他们亮相中超赛场的场景。其实，对于这些孩子来说，北京之行是圆梦之旅，也是筑梦之旅。

在新工体，第一次在专业球场踢球后，阿斌更坚定了自己成为职业球员的信心；第一次在国家大剧院观看演出后，7岁的久安卓玛有了“长大当舞蹈家”的梦想；第一次参观大学校园之后，读四年级的旦增卓玛立下一个小目标：下学期数学要考到95分，将来成为大学数学老师……

6月1日，来自青海省玉树藏族自治州儿童福利院的40名藏族青少年参观中华民族共同体体验馆。图为孩子们与参加演出的多民族艺术家们合影。中新社记者 崔楠 摄

从高原吹来的“民族风”

在蒙藏学校旧址追寻历史足迹，在中央民族歌舞团学习各民族舞蹈，听中央民族大学的教授讲课，观看格萨尔王动画电影《雪域少年》……40个藏族孩子到北京，既带来了“民族风”，也体验着“民族风”。

在位于蒙藏学校旧址的中华民族共同体体验馆，最喜欢上历史课的藏巴次成仔细看着一件件史料，寻找课本上的知识点，“学历史是了解国家和民族的最好途径”。

在观看各民族艺术家的表演时，13岁女孩卓玛措辨认着舞台上的民族服饰：有维吾尔族、蒙古族、哈萨克族……她说，各民族的乐器各有特点，而一起演奏出的音乐很有气势，很好听。

在大学参访时，中央民族大学教授蒙曼以格萨尔王、通天河、赛马会为话题开讲，迅速拉近了和孩子们的距离。

“老师说我们青海优美，她夸我们家乡时，我非常自豪。”闹增拉毛是玉树少年中的大姐姐，也是老师口中的学霸，这次北京行，她最期待的就是来大学参观。

交流中，蒙曼提到一首关于青海的诗，颇令人意外的是，足球少年阿斌熟练背诵出了这首唐代诗人王昌龄的《从军行七首·其四》：青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关……

虽赢得一片掌声，但阿斌说，自己更感兴趣的是，“蒙曼老师讲了足球与我们中国的渊源”。

6月1日，来自青海省玉树藏族自治州儿童福利院的部分藏族青少年在天安门广场观看升旗仪式。图为升旗仪式后孩子们在天安门广场合影。中新社记者 富田 摄

关于“祖国”的研学旅行

“为什么最想来北京？”北京行开启前，玉树少年给出的答案各不相同，但回答最多的是：北京是首都。

短短几天过去，玉树少年的北京印象，已从课本上“伟大祖国的首都”，具象为一个个近在咫尺、身临其中的名胜古迹、高楼大厦，具象为与他们一路相伴，从生疏到亲切，从初识到信赖的北京大朋友和小朋友。

站在慕田峪长城脚下，本想“用脚步丈量长城到底有多‘长’”的电周松保惊叹，“原来长城这么雄伟”。

游览故宫之后，喜欢研究民族文化的卓玛措有了一个新想法，“故宫的建筑宏伟壮观，我们家乡也有很多历史悠久的建筑，我想研究这些建筑风格之间的差异和关系”。

从历史文化厚重的古建、古迹，到充满现代科技的博物馆、纪念馆，几天来，这些跨越多个年龄段的孩子们，以各自不同的方式理解和丰富着自己对中国历史、中华文化和中华民族这些宏大概念的认知。

“六一”清晨，玉树少年换上民族服装，戴上红领巾，如愿来到天安门广场观看升旗仪式。

4点47分，国歌响起，这些从2500公里外赶来的藏族孩子目视国旗、高唱国歌。

想与仪仗队战士同框合影的电周松保说，自己的梦想就是穿上军装，“因为军人可以保家卫国”。

生日就在“六一”的闹增拉毛，在天安门广场迎来自己16岁生日。她理解，“与祖国一起成长，就是不管是祖国的现在还是未来，我们都在一起，一起参与，一起努力”。

6月4日清晨，在数天充实的行程之后，“青海玉树藏族青少年北京行”活动的40名藏族孩子踏上了归程。中新社记者 田雨昊 摄

归程也是启程，带着温暖出发

6月4日，玉树少年踏上归程。

“回去要好好学习，考上北京的大学，来北京踢球。”结束北京之行前，阿斌笑着跟记者分享更大的心愿。相比五六天前初到北京时，他的笑容更多了，话也更多了。

在机场，孩子们与一路照顾他们的北京叔叔阿姨道别。13岁女孩索南拉吉让叔叔阿姨在自己手提袋上留下姓名和电话，“一定要来看我们呀，欢迎到我的家乡做客”。

离开北京前，闹增拉毛用“温暖”一词形容自己的北京体验，“这次在北京度过了一段幸福快乐的时光，让我们感受到了党和政府的温暖”。

“玉树藏族青少年北京行”是中新公益“圆梦计划”的首场活动。中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚表示，“北京行”是这些藏族福利院孩子的圆梦之旅，是中华民族共同体体验之旅，也是以“祖国”为主题的研学之旅。希望通过这次特别的“六一”活动，将温暖传递，让孩子们眼中有希望，心中有梦想。未来“圆梦计划”将帮助更多民族地区的孩子筑梦、追梦，圆梦，让孩子们有更难忘的童年记忆，更可期的幸福未来。

几天下来，让玉树藏族自治州人民政府副州长郭虎春感触最深的是孩子们收获的自信。“这些孩子不仅是第一次到北京，很多是第一次离开家乡，对他们来说，‘北京行’是一次开阔眼界、增长知识、提升能力的机会，在孩子们心中埋下的自信、自立、自强的种子，会让他们终身受益”。

北京青海玉树指挥部党委委员、副指挥、玉树州委州政府副秘书长马超鹰说，希望通过这次活动，能够让孩子们感受到党和政府的温暖，感受到祖国的伟大和繁荣昌盛，感受到全国人民对玉树、对藏族地区的关心和帮助，希望孩子们立志向、敢奋斗，将来为家乡发展，为祖国建设贡献力量。

少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。正如习近平总书记所说，“关心帮助困难家庭的孩子特别是孤儿和残疾儿童，让所有孩子都能感受到党和政府的温暖，都能有一个幸福美好的童年。”

满怀温暖与梦想，40个藏族少年已经启程再出发。

(责编：郝孟佳、李依环)