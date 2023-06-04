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外国留学生广西体验非遗之美

2023年06月04日09:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：外国留学生广西体验非遗之美

　　中新社南宁6月3日电 题：外国留学生广西体验非遗之美

　　作者 黄艳梅 玉庚鑫 唐蔚晴

　　用茶锤反复捶打铁锅内的茶叶、生姜、蒜米等原料，经过翻炒熬煮，一锅热气腾腾的绿色茶汤出炉，茶香四溢……2日，来自印度尼西亚的留学生梁马莎在广西南宁市体验“打油茶”。她说：“中国的油茶味道独特，很好喝，这次体验活动很有意思。”

　　当天，包括梁马莎在内的35名外国留学生参加南宁职业技术学院国际学院举办的“走近壮乡 感知中国”暨2023年来华留学生语言文化实践活动，沉浸式体验中国非遗之美。

　　6月2日，外国留学生在广西南宁体验非遗“打油茶”。　唐蔚晴 摄

　　“打油茶”是中国瑶族油茶习俗的俗称。2021年5月，“瑶族油茶习俗”经中国国务院批准列入第五批国家级非物质文化遗产名录。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，“瑶族油茶习俗”作为子项目一同入选。

　　在活动现场，中国老师演示油茶制作，留学生们将操作台围了起来。来自喀麦隆的留学生李昆泽第一次尝试打油茶，他对此感到很新奇。“油茶的做法很特别，制作完后还可以根据自己的口味添加各种佐料，风味独特，我喜欢。”李昆泽说。

　　非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分。随着各国间的交流不断增进，越来越多外国人开始了解和学习中国的非遗。

　　近日，外国留学生在广西南宁学习中国传统的养生功法八段锦。　玉庚鑫 摄

　　此次语言文化实践活动为期一周，中国老师带领130名外国留学生通过亲身观摩、实践的方式了解和认识中国文化，感知中国的民俗文化。活动内容包括走进“民族文体”“戏曲国粹”“壮乡历史”“中医文化”“中华美食”等。

　　“我对中国的传统文化非常感兴趣，对中国的美食也特别喜欢。”来自越南的留学生朱文显说：“我学会了包饺子，我很期待在中国体验过春节吃饺子的习俗，我也要把中国的特色美食带回越南与朋友一起分享。”

　　在另一间教室里，一股浓浓的药草香气扑鼻而来。“香包不仅美观，而且代表吉祥的寓意。我想把我亲手制作的香包带回去送给朋友。”越南留学生阮清贤说。

　　在本次活动中，中国传统的养生功法八段锦、中医文化、汉语趣味运动、民族服饰展等体验活动亦受到留学生的喜爱，大家直言“这次收获太大了”。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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