原标题：浙江大学低碳城市论坛举行 专家共话低碳城市建设

浙江大学低碳城市论坛（第一届）现场 主办方供图

3日，浙江大学低碳城市论坛(第一届)——“中国低碳城市发展路径”在杭州举办，并进行线上直播。本次论坛围绕中国低碳城市发展路径，探讨低碳城市发展前景与挑战，分析重点领域的减排实践，研讨城市能源、建筑地产、城市交通等领域的降碳潜力，总结低碳城市建设的实践经验。

中国工程院院士，浙江大学能源工程学院院长、碳中和研究院院长高翔教授在大会主旨演讲中，探讨了以能源科技创新赋能低碳城市建设的相关问题。他表示，能源科技创新是推动低碳城市建设的重要抓手，要通过能源清洁利用科技创新，构建多能互补融合的清洁低碳高效智慧能源体系，推动城市绿色低碳发展。零碳工厂、绿色低碳工业园区、零碳低碳交通等将成为低碳城市的重要应用场景，需要科学地将能源科技融入到低碳场景建设中。

国际欧亚科学院院士，中国社会科学院生态文明研究所党委书记杨开忠教授从生态文明建设的视角，提出了生态文明建设一个新分析框架：I-NEE。他指出，过去的研究往往将经济系统视为“黑箱”，忽视了经济系统内部能源、碳排放、城镇化的相互关系及碳生产率的核心作用，将经济系统“白箱化”是研究超越的根本出路。

厦门大学经济学院教授孙传旺指出，碳中和发展方式既是科学发展、绿色发展、可持续发展与高质量发展的有机融合，也是推动经济社会系统长期有序运行的战略途径。碳中和目标愿景的实现，要凝聚经济发展、结构转型、科技支撑、制度保障、公众参与等各方力量。

论坛当天还举行了“零碳进化：城市发展的未来之路”青年论坛与“低(零)碳乡镇(街道)的优秀实践”分论坛。来自中国人民大学、浙江大学、浙江财经大学、清华大学等高校和中国建筑节能协会、水利部水利水电规划设计总院等机构的青年学者和专家，从新能源企业创新、空间规划与治理、城市能源供给、零碳建筑等领域，分析双碳目标导向下的城市面临的具体任务，研讨城市低碳发展路径。

浙江大学低碳城市论坛由浙江大学低碳城市协同创新中心、浙江大学公共管理学院、浙江大学社会科学研究院、浙大城市学院国土空间规划学院、浙江省生态环境科学设计研究院、浙江大学城市发展与低碳战略研究中心共同举办。(记者 李双南)

(责编：郝孟佳、孙竞)