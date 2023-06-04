原标题：懂中文的印尼大学生走俏中企招聘会

中印尼经贸合作近年来势头强劲，这让在印尼懂中文的大学生成为“香饽饽”。

“在我的家乡几乎没有人会讲中文。”丽雅(Alya)在她的家族中第一个学习中文。去年大学毕业，在同龄人为找工作焦虑时，她却顺利入职印尼一家中资企业。

这位来自西爪哇省的印尼姑娘告诉记者，这得益于5年前她选择的中文专业。印尼应届毕业生据称月薪在2500元人民币左右，而丽雅每月能拿到4000多元人民币。

6月3日，印尼阿拉扎大学孔子学院举办首场中资企业招聘会，聚龙集团、德龙工业园、中国人寿等28家中资企业向印尼学子抛出橄榄枝。时值毕业季，招聘会吸引印尼大学、阿拉扎大学、雅加达国立大学、建国大学等高校的千余位毕业生。

6月3日，印尼阿拉扎大学孔子学院举办首场中资企业招聘会。 中新社记者 李志全 摄

多家中资企业的人力负责人向记者表示，他们最紧缺的就是懂中文的人才。参加招聘会一方面是为了人才储备，另一方面也希望将来能培养懂中文的印尼籍管理层。

一家新能源材料有限公司计划招聘工程、机械、化工、商务、法律等方面的印尼员工100名，懂中文成为首选。该公司雅加达办事处副主任刘伯龙说，随着在印尼的业务范围扩大，公司需要大量懂中文的员工。希望通过招聘会找到匹配的人。

“印尼懂中文的人才会越来越紧俏。”刘伯龙分析，目前印尼高校的中文专业毕业生偏少，而中资企业越来越多，估计未来一个时期都会紧缺。

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌也提到，随着中印尼各领域合作的发展，越来越多的中国企业选择到印尼投资，对人才的需求量也越来越大。

6月3日，印尼阿拉扎大学孔子学院举办首场中资企业招聘会。中新社记者 李志全 摄

有数据显示，中国连续十年保持印尼最大贸易伙伴地位，连续多年成为印尼主要投资来源国。2022年双边贸易近1500亿美元，中国对印尼投资达82.3亿美元。

阿拉扎大学孔子学院中方院长牛海涛曾与上百家企业的负责人有过交流，在他看来，企业需要人才，特别需要会中文的人才。十年来，有数千家中国企业来到印尼发展，人才需求量非常大。该院会继续深化校企合作，努力搭建好高校与企业间的桥梁，服务好印尼的中国企业。

“学好中文真的容易找到工作。”讲中文的丽雅一张口，招聘的展位前立马有人打招呼。不过，她此行是为了帮助身边的3位朋友找工作。

从薪资角度讲，中资企业对印尼学子具有吸引力。今年刚毕业的印尼大学生琳达(Linda)希望能找到一份行政方面的工作，管理学专业出身的她近期找工作时发现，中资企业的薪水明显更高一些。琳达说，过去很多人对中国不太了解，但现在，她的同学、朋友都希望有机会去中国工作或读书。

印尼教育部前副部长法斯理·加拉(Fasli Jalal)不久前接受中新社记者采访时谈到，中国是世界人口大国，印尼也拥有超过2.7亿人口，印尼和中国密切的贸易关系，意味着汉语的需求量变大。从两国日益密切的贸易往来看，汉语也成为印尼人抓住当下发展机遇的“门票”，印尼也必须造就大批掌握汉语的专业人才。 (记者 李志全)

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