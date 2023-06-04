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玉树少年沉浸式感受民族文化艺术：拉近“心”距离

2023年06月04日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：玉树少年沉浸式感受民族文化艺术：拉近“心”距离

　　朗诵一首描写自己家乡的诗，参观一次大学校园，和民乐团一起演奏……6月2日，来自青海玉树的40名藏族青少年走进中央民族大学和中央民族歌舞团，感受历史与未来、传统与现代、心与心的交流和碰撞。

　　这是由中国新闻社、青海省玉树藏族自治州人民政府、北京援青指挥部主办，中国新闻网承办，中新公益协办的“三江源·北京情·中国心——青海玉树藏族青少年北京行”公益活动中的一项。

　　图为孩子们在中央民族大学座谈交流。中新社记者 富田 摄

　　一次与历史、文化的对话

　　对40名来自青海省玉树州儿童福利院的藏族孩子来说，这是难忘的一天。

　　很多人第一次走进大学校园，参观校内的图书馆、美术馆以及民族博物馆，孩子们对周围的一切都感到新奇，“好高的楼，好漂亮的喷泉”“图书馆有十几层，借书要扫描”“这个民族的衣服好像一只鹿”……

　　图为一个藏族女孩抬头望向书架。 中新社记者 富田 摄

　　这群来自远方的小客人，也把他们本民族的文化带到这里。

　　“这幅画画的是我们藏族，因为有哈达。”在参观校内美术馆时，扎巴江才指着墙上的油画对记者说，哈达代表纯洁，献哈达代表祝贺。他说，他觉得藏服是最漂亮的。

　　图为孩子们在参观民族博物馆。中新社记者 富田 摄

　　在民族博物馆看到藏族的传统服饰时，16岁的女孩闹增拉毛告诉记者，传统的藏族耳环很大很重，女孩们会用茶叶梗塞到打好的耳洞中，防止它闭合。

　　玉树州儿童福利院的老师白玛拉毛则分享了当地打耳洞的传统方式：“藏族女孩一般七、八岁就会开始打耳洞，用铝线压耳垂，今天压一下，明天压一下，慢慢耳洞就出来了。”她说，藏族的传统配饰很漂亮，女孩们会把珊瑚、绿松石戴在头上，天珠挂在脖子上。

　　图为藏族青少年们参观美术馆。中新社记者 富田 摄

　　中央民族大学美术学院教师姚瑶作当天美术馆的讲解，接触孩子们后，她印象最深的就是他们淳朴的眼神。姚瑶说，这次参观的展览里汇聚了各种各样的民族题材，她希望孩子们能在本民族之外，看到还有这么多的生活方式，还有这么多的风土人情。

　　在中央民族大学知行堂内，孩子们还观看了格萨尔王动画电影《雪域少年》。格萨尔王是一位被传诵千年的藏族传奇英雄形象。14岁的男孩乃美才仁说，他知道格萨尔王的名字，但通过电影才真正了解他是什么样的人。

　　“勇敢的英雄”，乃美才仁如此形容，他认为格萨尔王身上最值得学习的品质是“坚持”，未来，他也想成为这样的男子汉。

　　图为孩子们观看电影《雪域少年》。中新社记者 富田 摄

　　一次拉近距离的交流

　　“老师说，我们青海是个好地方，我很开心。”14岁的电周松保说：“青海有大大的草甸，有格萨尔王，有通天河，欢迎大家来玩。”

　　当天，孩子们在中央民族大学与师生进行了分享交流。中央民族大学教授蒙曼以格萨尔王、通天河、赛马会为话题，迅速拉近了和孩子们的距离。

　　图为中央民族大学教授蒙曼在跟孩子们交流。中新社记者 富田 摄

　　在交流中，蒙曼给孩子们讲述了汉藏民族的交融故事。提到唐朝著名诗人王昌龄写过一首关于青海的诗，14的男孩阿斌熟练背诵出这首描写自己家乡的古诗《从军行七首 其四》。

　　阿斌说，和老师交流非常开心，知道了足球在中国发展的渊源，而他自己最爱的运动就是踢足球，希望自己以后也可以到北京求学。

　　图为藏族青少年在中央民族大学参加座谈会。中新社记者 富田 摄

　　“老师说我们青海这边环境优美，她在夸我们家乡的时候，我觉得非常自豪。”闹增拉毛说。她是孩子们中的大姐姐，也是老师口中的学霸，这次北京行，她最期待的就是来中央民族大学参观。闹增拉毛说，她希望能考上一所好大学，“最好能在武汉或者四川”，当一位好法官。

　　四年级的小姑娘旦增卓玛也立下了一个小目标：努力学习，数学考到95分，成为一名老师，以后来这里教数学。

　　图为孩子们参观美术馆。中新社记者 富田 摄

　　“我们交往越多，就会发现对方身上原来有那么多优点。”蒙曼认为，青少年教育最重要的就是常来常往，让孩子从小就知道祖国这么大这么美，祖国的传统文化这么好，慢慢地潜移默化，大家就像石榴籽一样紧紧团结在一起。

　　“孩子代表着未来，如果孩子们的心都走在一起了，那么我们的中华民族共同体意识就会做强做牢。”她表示。

　　图为孩子们与舞蹈演员互动。中新社记者 富田 摄

　　一次欢乐、畅快的互动

　　当天，孩子们还来到了中央民族歌舞团。来到这里，不少藏族孩子的眼睛都亮了，也笑了起来。

　　在这里，孩子们与中央民族歌舞团民乐团的老师一起合奏《我和我的祖国》，还跟他们学习、体验马头琴等民族乐器。

　　“谁想试试？”民乐团的老师让孩子们自告奋勇来做乐团的指挥。14岁的成来文毛带着羞涩走上前，乐团老师告诉她，这个“乐器”看似很简单，拿着个棍子在挥，但所有人演出的速度、力度、以及音乐的表现，全都集中在这个小棍上。

　　图为孩子们观看演出。中新社记者 富田 摄

　　“你一挥，就会响。”一来一回的尝试，让成来文毛脸上绽放出灿烂的笑容。她的梦想是成为一名演员，和艺术的这次亲密接触，让她的梦想变得更加坚定。

　　在演奏过程中，孩子们接过民乐团老师递来的乐器，好奇地摇摇、拍拍，努力跟上老师的节奏，没拿到的就用手比划。阿斌是最先拿到乐器的孩子之一，还没等老师教，他就开始摆弄了。音乐的种子，或许也正在这些“小小少年”心里发芽。

　　图为孩子们与舞蹈演员互动。中新社记者 富田 摄

　　在玉树藏族自治州统战部副部长刘石泉看来，这次活动很有意义，能够开阔孩子们的视野。

　　“让他们知道，他们的生活除了大山、雪地、还有高楼大厦、车水马龙，还有火车、飞机，他们以后的人生除了放牧种地，也可以当飞行员、运动员，对于他们来说是一次很好的成长过程。”他说。 (记者 袁秀月 刘越 李晓喻)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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