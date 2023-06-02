人民网北京6月2日电 5月31日，北京林业大学国家公园学院揭牌成立。该学院是全国首家国家公园学院，下设的国家公园建设与管理专业将于今年9月迎来第一批本科生。

记者从北京林业大学了解到，该校将整合林学、风景园林学、生态学等特色学科优势资源，全力推进国家公园学科和专业建设。“国家公园学”已列入国家林草局重点学科名单。国家公园学院将对标生态文明建设“五大体系”，对标“四个一流”建设标准，汇聚各学科专业师资力量，突破传统管理运行模式，组建跨学科跨校创新团队，全面服务以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

据介绍，北京林业大学国家公园学院建有国家大学生校外实践教育基地1处、国家级野外台站1处、省部级重点实验室3个、省部级野外科研观测研究站2个、国家科技创新联盟2个和国际研究中心1个。在福建武夷山、青海三江源、甘肃祁连山、四川卧龙、河北白洋淀、山东黄河三角洲、四川若尔盖、新疆卡拉麦里等长期开展科学研究与实践教学，建立了一系列不同级别、不同类型、覆盖我国主要生物地理区和主要国家公园的实践教学基地。（孙竞、实习生张婉柔）

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