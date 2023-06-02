人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京交响乐团携手府学胡同小学举办“大手拉小手”专场音乐会

2023年06月02日17:09 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月2日电 1日，来自北京交响乐团的艺术家们，与府学金帆行进管乐团的同学们“大手拉小手”，在中山音乐堂奏响了以“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会。

行进打击乐《绽放》、旗舞《少年航天梦》拉开了音乐会的序幕。“启航”“传承”“扬帆”“礼物”四个单元作为贯穿府学金帆管乐团演出的主线，回顾金帆管乐团12年走过的岁月。《勇往直前进行曲》《音乐之声》《蓝色山脉》《龙的传说》等曲目展现了府学学子昂扬向上的精神面貌。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

“今天，音乐跨越时光，变成一种成长的传承。”府学胡同小学校长滕亚杰表示，此次演出，是府学金帆行进管乐团首次牵手北京交响乐团举办的高端艺术活动，更是一堂生动的音乐思政课。她希望，广大师生能够在此次音乐会中获得精神上的愉悦，感悟高雅音乐魅力，提升自身修养，培养高尚人格。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

音乐会上，北京交响乐团的演奏家们还同学们演出了《拉赫玛尼诺夫交响圆舞曲》《波兰舞曲》《哈利波特》《草原夜色美》等曲目，府学小学常任指挥张冰冰结合每一首音乐作品为同学们进行讲解。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

音乐会现场，府学金帆管乐团和北京交响乐团共同奏响《歌唱祖国》，歌颂伟大祖国的发展历程，表达对祖国的深深热爱。府学师生、家长、嘉宾共同唱响《少先队队歌》，鼓励同学们在理想之路上赓续红色精神，传承接力，勇往直前，不断奋进。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部