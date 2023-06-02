人民网北京6月2日电 1日，来自北京交响乐团的艺术家们，与府学金帆行进管乐团的同学们“大手拉小手”，在中山音乐堂奏响了以“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会。

行进打击乐《绽放》、旗舞《少年航天梦》拉开了音乐会的序幕。“启航”“传承”“扬帆”“礼物”四个单元作为贯穿府学金帆管乐团演出的主线，回顾金帆管乐团12年走过的岁月。《勇往直前进行曲》《音乐之声》《蓝色山脉》《龙的传说》等曲目展现了府学学子昂扬向上的精神面貌。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

“今天，音乐跨越时光，变成一种成长的传承。”府学胡同小学校长滕亚杰表示，此次演出，是府学金帆行进管乐团首次牵手北京交响乐团举办的高端艺术活动，更是一堂生动的音乐思政课。她希望，广大师生能够在此次音乐会中获得精神上的愉悦，感悟高雅音乐魅力，提升自身修养，培养高尚人格。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

音乐会上，北京交响乐团的演奏家们还同学们演出了《拉赫玛尼诺夫交响圆舞曲》《波兰舞曲》《哈利波特》《草原夜色美》等曲目，府学小学常任指挥张冰冰结合每一首音乐作品为同学们进行讲解。

“乐动金帆 ‘艺’起交响”为主题的专场音乐会现场。主办方供图

音乐会现场，府学金帆管乐团和北京交响乐团共同奏响《歌唱祖国》，歌颂伟大祖国的发展历程，表达对祖国的深深热爱。府学师生、家长、嘉宾共同唱响《少先队队歌》，鼓励同学们在理想之路上赓续红色精神，传承接力，勇往直前，不断奋进。（孙竞、实习生张婉柔）

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