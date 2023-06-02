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回到童年 追到民间（创作者谈）

——用绘本童书描画中国传统文化的美好

蔡 皋
2023年06月02日09:13 | 来源：人民网－人民日报
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图为《桃花源的故事》插图。
蔡 皋供图

渔翁身披蓑衣，划动木船迤逦前行，河道两岸桃花盛开，落英缤纷，青山蔼蔼。这是绘本《桃花源的故事》中的一页。它来自陶渊明的散文《桃花源记》，“日本图画书之父”松居直改编后，我配画完成。

我喜欢乡村，喜欢自然。回想50余年来的绘本创作经历，我如渔翁般徜徉于自然与生活的河流，一路画，一路借“桃之夭夭，灼灼其华”的光亮寻找心中的“桃花源”。

中国传统文化滋养艺术创作

1972年，我开始绘画创作，彩色连环画《贺胡子》与《三色圆珠笔》获得《红领巾》优秀作品二等奖。36岁那一年，我成为童书编辑。因为喜欢为孩子画画，工作虽忙，我也没有放下画笔。1993年，我创作的绘本《宝儿》获得布拉迪斯拉发国际儿童图书展金苹果奖，主人公“宝儿”及其蕴含的中国传统文化与艺术风格，受到国际绘本界的认可与喜爱。

《宝儿》以《聊斋志异》中的《贾儿》为蓝本，讲述了聪明勇敢的宝儿保护母亲的故事。为更适合孩子阅读，我冲淡原作的志怪传奇色彩，融入自己对生活的理解。《宝儿》的绘画风格大红大绿，夸张变形，对比强烈，吸收了民间艺术的养分，有鲜明的个性。此前，我已创作完成《晒龙袍的六月六》等绘本，对于如何转化吸收、重新诠释民间故事，有了一些积淀和感悟。我热爱民间文化。从小，外婆就给我们唱童谣、讲故事，这些代代相传的故事包含着朴素的道理，润物无声地给了我美学和哲学启蒙。写写画画时，我总会想到外婆；找力量、寻灵感时，就回到童年、追到民间。

《桃花源的故事》描绘了诗意的田园生活，画风明媚亲切。中国农耕文明历史悠久，数千年来，人们习惯于“日之夕矣，羊牛下来”的生活，生命节奏、心理节奏与自然同一。我画《桃花源的故事》，就是为了展现人与自然和谐相处的图景。我曾在湖南省太湖乡生活过6年，对乡村充满感情。春种秋收，让我真切理解“汗滴禾下土”的分量。时光过滤掉苦，留下的是甘甜。《桃花源的故事》既是理想的，也是现实的，我将难以忘却的事物和感情安置于图画，希望展现土地的芳香、农耕的美好，呈现质朴自然、自信自足的精神之美，希望读到绘本的孩子们能对“桃花源”及其他一切美好事物充满热望。

“桃花源”及其文化内涵和精神象征也是中国传统文化的一部分。《桃花源记》《诗经》《楚辞》多美啊，我们的绘本作者要热爱中国传统文化，寻找源头，找到质朴清洁的东西，力透纸背地画进童书，艺术地呈现出来。孩子对优秀传统文化感兴趣，对艺术感兴趣，我们的未来就会更有希望。

图画的世界是由视觉语言展示的世界，它烘云托月般呈现内容蕴含的精神世界。2014年，《花木兰》获陈伯吹国际儿童文学奖年度图书（绘本）奖。2022年，我获得陈伯吹国际儿童文学奖“特别贡献奖”。我的艺术创作植根于中国传统文化，受益于中国民间艺术，这些荣誉是对我的褒奖，更是对中国传统文化的致敬。如果说《桃花源记》《木兰诗》是皎洁月光，那么，希望我的绘本能够成为一个标识，或一个手势，引领读者更用心注意天边的那轮明月——中国优秀传统文化。

让绘本艺术成为文化交流的轩窗

越是民族的，越是世界的，我们要有文化自信，在全球化中抓住自己民族的根。2002年，《桃花源的故事》由日本福音馆出版，翌年，入选日本小学国语教材。松居直曾对我说，中国文化有力量。《桃花源记》很早就被翻译到日本。从记事起，他就看到父亲每逢3月便在家中挂起桃花盛开的山水画，画中一条小舟逆流而上。父亲告诉他，这幅画叫《武陵桃源》。松居直中学三年级时，课本里出现了《桃花源记》，从此，“桃花源”便成为他的向往之所。

1995年，松居直出资设立了中国儿童图画书“小松树奖”，我编辑的绘本获得全部4个奖项，因此与他结识，并告诉他：“你梦寐以求的桃花源就在湖南啊！”前往湖南省桃源县的桃花源后，他向我发出创作邀请。经过5年时间精心打磨，《桃花源的故事》完成创作出版，插画原作在日本巡回展出，我亦应邀参加开幕式，切实感受到当地读者对绘本的由衷喜爱。绘本作者要认识到中国文化的力量，把它融入作品，既能体现中国人的思想，又不是说教，用优秀作品打动海外读者。

在意大利博洛尼亚参加国际童书展时，由于不懂外语，我与外国艺术家很难进行语言交流，就拿作品给他们看，彼此产生了情感的交集、思想的共鸣。绘本中的图画反映出创作者的艺术趣味、心灵追求与修养品格，如鸟儿鸣叫，无需语言也能理解欣赏。

图画直接产生审美，艺术的美能够打动人、笼罩人，令外国人感受到中国文化的魅力和生命力，吸引他们去喜欢、去研究。因此，我们的绘本创作应该是艺术的，要能“带”出中国文化最优质的部分；我们的绘本创作要更蓬勃，当优秀作品占到一定比例时，就会形成浓厚氛围，中国文化就能被海外读者更好地“看见”。

绘本创作要呈现最美、最好的事物，将高雅趣味和高尚情感艺术地传递给孩子。放眼国内外优秀绘本作品，往往蕴含了哲学思想与人生思考。正如德国著名儿童文学作家米切尔·恩德所说：“我是为了我心中的这个孩子，也是为了我们所有人，才讲我的故事。”在我眼中，孩子是“小先生”，他们最精彩、最可爱，教会我好多好多。不要用成年人的审美去“绑架”孩子，不要居高临下，要创作出超越年龄界限的优秀作品，这是绘本作者应有的创作自觉。

我很喜欢“漫天风雪得梅心”这句诗：梅花在风雪中绽放，自是一种风骨，自有一份凛冽。这是中国传统文化的精神写照，也是我希望达到的人生境界。中国传统文化之高妙，皓首穷经，我也无法完全参透，但我愿尽己所能，借手中画笔，与孩子、与海外读者在美好的文化传统中相遇相知，期待“悠然心会，妙处难与君说”的心灵沟通。同时，我也希望中国的绘本同行，能够站在文化的高度，具有国际的视野，博采众家之长，以久久为功的心态，把最好的作品献给童年。

打开一本书，应如打开一扇窗，看到窗外的世界，让阳光照进来，让风吹进来，滋润我们的心灵。通过绘本艺术创作，让中国与世界更好地联通，这是多么美好的风景。

（作者为中国绘本画家，本报记者王佳可采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 17 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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