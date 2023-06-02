杨 力

2021年，北京爱乐合唱团在国家大剧院演出现场。

2017年，北京爱乐合唱团在意大利阿雷佐演出期间合影。

图片均由北京爱乐合唱团提供

“明亮的小河里面，有一条小鳟鱼，快活地游来游去，像箭儿一样。我站在小河岸上，静静地朝它望。在清清的河水里面，它游得多欢畅。”不久前，为迎接建团40周年，北京爱乐合唱团初创时期的团员从世界各地汇聚一堂，再度唱起舒伯特欢快的《鳟鱼》。歌声中，老团员们仿佛又回到排练场，回到有音乐陪伴的闪亮日子。这歌声令我感动，我想到自己初次执棒，就是指挥合唱团的孩子们歌唱。

时光在乐符中流淌，一代代孩子快乐成长。北京第二实验小学金帆合唱团、广州市越秀区少年宫小云雀合唱团、甘肃白银“小银铃”少儿合唱团……孩子们乘着艺术的翅膀，登上国际舞台，向世界展现中国儿童的美妙歌声，传递友谊、美好与希望。

童年启蒙，与音乐结伴

也许大家都有过这样的经历：一场音乐会结束后很久，心潮依然澎湃不止。优秀的音乐作品之所以能够“绕梁三日”，是因为它触发了我们的情感阀门。音乐关乎心灵，它看不见、摸不着，需要慢慢培养感悟力，才能领会到其中的美好；音乐关乎精神，它无限宽广，随着阅历增长，才能意识到它可以不断拓展心灵空间。

儿时，父母为我创造了走进音乐、爱上音乐的机会，从此我的成长路上多了一位“良伴”。柴可夫斯基的《第六交响曲》曾帮助我走出青春期的迷茫徘徊，不仅排遣了我的胸中块垒，而且让我对生命有了更为深刻的认识。马勒宏大的交响曲也是如此。他笔下的音符将情感描摹得淋漓尽致，但最终上升到对人生意义的追索，具有超越性。巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、理查·斯特劳斯……中外优秀音乐家的作品莫不如是。

对孩子们来说，音乐既展现出无限宽广的精神世界，也是生活中日复一日的陪伴。细水长流，润物无声。很多合唱团的孩子都有类似的经历：完成学业后，再累也要去合唱团，哪怕只在排练厅坐两个小时，也能感到愉悦。对他们来说，歌唱是艺术心灵的栖息地，也是童年精神的芳草地。

我希望所有孩子在成长过程中都能有音乐相伴，从小建立起连接敏锐感受和真诚表达的通道。艺术，是对真情实感的表达；技法，是实现目的的手段。很多孩子即使不参加合唱团，不经意间也会被某首歌、某段旋律打动，跟着摇摆，随着音符流淌而情感起伏，这是多么美好的瞬间。还有些小朋友弹奏的曲子虽然简单，但充满灵性和真诚。让孩子在童年时爱上音乐，或许是父母送给孩子最好的礼物之一。

合唱交流，搭建心灵沟通桥梁

在一次次国际艺术交流活动中，我愈发深刻地体会到音乐是沟通各国人民心灵的重要桥梁。在各种音乐形式中，合唱最富感染力，能够直接充分地表达情感。

音乐跨越语言、沟通心灵。1996年，合唱团赴意大利参加国际比赛，一位近90岁的当地老人说：“我这辈子就想去一次中国，今天听到中国孩子们的歌声，也算实现了心愿。”2004年，我赴德国不来梅观摩世界合唱比赛，当来自100多个国家、不同肤色、不同文化背景的参赛者合唱同一首歌时，我被深深打动。数年后，在俄罗斯索契举办的世界合唱比赛开幕式上，我指挥来自不同国家的上千人演唱中国民歌《茉莉花》，优美熟悉的旋律响彻全场，身为中国人的自豪感油然而生。

近年来，中国与各国合唱交流活动日益频密。通过“走出去”“请进来”，我们拓展了视野，提升了水准，也让世界听到中国儿童的优美歌声，了解更多中国作曲家的优秀作品。2019年，在世界合唱大奖赛暨第四届欧洲合唱比赛中，广州市海珠区少年宫小海燕合唱团获得童声组和有伴奏民谣组两个组别的冠军。2021年，在意大利莱昂纳多·达·芬奇国际合唱节上，广州市小云雀合唱团荣获冠军赛全场总冠军和童声组、民谣组单项组别比赛的两项冠军。2022年北京冬奥会前夕，中国人民大学附属中学金帆合唱团与俄罗斯文化中心欢乐音符合唱团的少年们在北京唱起《快乐的聚会》《卡林卡》等中俄经典歌曲，传递两国青少年对北京冬奥会的美好期盼与祝福。

中国童声合唱事业不断发展，不仅在国际高水平合唱比赛中屡获佳绩，歌曲曲目库也日趋丰富。中外文化交流生机勃勃，音乐工作者接触到更多国外优秀作品，同时我国丰富的民间音乐、艺术歌曲和古典诗词也成为合唱作品的创作源泉。越来越多的作曲家为合唱创作曲目，比如刘晓耕创作的《水母鸡》《撒里罗》《阿细跳月》，演绎出独特的云南民间音乐风格。在德国德累斯顿和柏林举行的音乐会上，北京爱乐合唱团唱响《水母鸡》，向国外观众展示中国民族音乐的独特魅力，深受欢迎。今年，意大利作曲家米歇尔·乔赛亚以李白的组诗《塞下曲》为蓝本，融合笛子、二胡和中国鼓等乐器，创作了一首童声合唱作品，展示了外国音乐家对中国传统乐器的理解以及对唐代风情的遥远想象，成为中西方音乐文化交流互动的生动注脚。

音乐教育，向着更高更远处

在各种艺术形式中，音乐最为抽象，因而教育难度很高。面对少年儿童，音乐教育中的“育”字格外有分量。我的父亲，音乐教育家、指挥家杨鸿年经常说，音乐教育就像农民种地，要一镐一镐去刨，不能急功近利、拔苗助长；同一片地耕出来，不同的苗长得也不一样。音乐教育不能背离音乐本身，变得学科化、指标化、功利化，要避免让孩子因为学了音乐而痛恨音乐；也要注意训练方法的科学性，遵循儿童成长规律和艺术教育规律，循序渐进地开展。

音乐教育是对心灵体验的发掘与丰富。比如说“这个音低了一根头发丝”，“低”是看不到的，但可以用心去感受。少年儿童拥有无穷的艺术潜力，最好的音色都是孩子自己找到的。在帮助孩子们提升艺术感悟力和敏锐性的同时，我们也要注重音乐素养和音乐能力的培养，注重艺术观、价值观的养成。

音乐教育是对视野和胸怀的开拓。40年来，北京爱乐合唱团积累了千余首中外合唱作品。孩子们使用不同语言在世界各地演唱这些歌曲，看到不同风景，有了多样感悟。孩子们曾把《和平颂》带到中国维和部队在黎巴嫩的任务区，用歌声呼唤和平，真切感受到当地人对和平的渴望，在人们心中埋下珍爱和平的种子。

童声是人声中最明净空灵的音色。2021年4月27日，北京爱乐合唱团的徽章和歌曲《翠谷双回声》搭载长征六号运载火箭发射升空，孩子们的歌声将在太空中回响，这是对中国童声合唱事业的肯定。期待越来越多的孩子以音乐为翼，飞向更广阔的世界；以歌声为媒，促进中外艺术赓续交流。

（作者为中央音乐学院教授、指挥家，本报记者徐馨采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 17 版）

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