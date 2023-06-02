本报记者 王云娜

图①：长沙民政职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业学生潘青锋（左）来到香樟路社区开展助老活动。

本报记者 王云娜摄

图②：长沙民政职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业师生前往养老院开展实训。

图③：长沙民政职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业师生在开展老年人用药安全研究。

图②、图③为方 勇摄

图④：长沙民政职业技术学院智慧健康养老教师团队成员、主管护师谢海艳（右三）在实训室给学生讲授老年人生活照护技术。

本报记者 王云娜摄

引 子

“阿婆侬早啊！”上海市杨浦区社会福利院95后护理主管王程不是本地人，却能讲一口地道上海话，经常陪老人们聊天。2015年，王程从四川老家考入湖南长沙民政职业技术学院学习，次年通过现代学徒制订单班进入杨浦区社会福利院见习，毕业后直接留用入职。去年8月，王程成为上海首名作为重点人才引进落户的养老护理员，今年荣获上海市五一劳动奖章。

2021年11月，中共中央、国务院印发的《关于加强新时代老龄工作的意见》提出，“大力发展相关职业教育”。同年12月，国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，“优化养老服务专业设置，结合行业发展新业态，动态调整增设相关专业并完善教学标准体系，引导普通高校、职业院校、开放大学、成人高校等加大养老服务人才培养力度。”

作为国内较早开办养老服务类专业的院校之一，长沙民政职业技术学院老年服务与管理（2021年更名为智慧健康养老服务与管理）专业始建于1999年，至今累计培养毕业生3180人，其中逾六成在养老机构及其相关行业就业。2019年12月，教育部、财政部公布“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”第一轮建设单位名单，长沙民政职业技术学院入围高水平高职学校建设单位（B档），其老年服务与管理专业被确定为重点建设专业群。

日前，记者走进长沙民政职业技术学院，探访如何培养造就养老服务人才。

毕业生王程——

“我的高考成绩超二本线6分，主动填报了高职专科，通过现代学徒制订单班搭上就业‘直通车’”

轻轻撸起衣袖，细心缠好臂带，王程每天早晨准时来给89岁的施爷爷测血压。

“高压121，低压78，放心了！”施爷爷扶着老花镜笑眯眯地说，他和老伴伍奶奶都患有高血压等慢性病，得益于王程和同事们的悉心照料，自2016年入住养老院以来从未患过大病。

“阿拉是忘年交嘞！”施爷爷乐呵呵地剥开一颗巧克力递给王程，王程开心地接过来，放进嘴里，说一声“甜”。

王程正式入职上海市杨浦区社会福利院虽然才5年，但从大一开始，他就进入学校与福利院共建的现代学徒制订单班，在福利院见习，故而与两位老人相识已快7年了。

2014年8月，教育部印发的《关于开展现代学徒制试点工作的意见》提出，“积极开展‘招生即招工、入校即入厂、校企联合培养’的现代学徒制试点”。次年8月，教育部办公厅印发《关于公布首批现代学徒制试点单位的通知》，长沙民政职业技术学院被确定为首批试点高职院校，与上海市杨浦区民政局签署人才培养协议，在老年服务与管理专业开设现代学徒制订单班。

“招生即招工、入校即入职、学习即工作、毕业即就业”，老师的耐心介绍，让彼时刚刚入学的王程动了心。经过面试考核后，王程被录取为首届现代学徒制订单班学员，并与长沙民政职业技术学院、上海市杨浦区民政局签订了三方协议。

“我的高考成绩超二本线6分，主动填报了高职专科，通过现代学徒制订单班搭上就业‘直通车’。”今年27岁的王程是四川平昌县人，2015年高考成绩放榜后，父母觉得填报当地的本科院校稳妥些，高中老师则建议他试试省城大学的冷门专业，他的选择出乎亲友们意料。“那是我上网查询相关信息后慎重考虑作出的决定，当时我就认为养老服务是朝阳产业，就业前景好。”王程回忆道。

入学后不久，王程就被选拔进入现代学徒制订单班，这更坚定了他投身养老行业的信心。首批订单班学员共21人，采取学校和用人单位轮替授课的教学模式。在校期间，订单班学员完成学校基础课程的同时，还要通过杨浦区民政局开设的网上课堂参加线上学习。

第一学年结束后，杨浦区民政局组织订单班学员进入杨浦区社会福利院开展为期49天的暑期实习。王程和同学们被分配到7个分院轮流实习，分院院长担任指导老师，手把手传授服务技能。根据三方协议，订单班学生的全部学费和实习期间的交通费、生活费等，由用人单位承担。

“生活、学习、就业都有保障，只怕听不懂上海话，没法开展工作。”王程此前从未来过上海，而杨浦区社会福利院的住养老人多为本地人。起初，王程和同学们很难与老人们交流。福利院为此开设了语言文化课——单位员工和学生们围坐一堂，逐字逐句学习上海方言。

洗澡是“哒哟”、擦脸是“咔面”……王程在笔记本上密密麻麻地记下生活常用语，以及本地一些风俗禁忌。这群年轻面孔也引起了福利院老人们的注意，得知他们毕业后要来这里工作，老人们热情地当起了语言教师。半个多月后，王程已能用上海话进行简单交流，渐渐融入老人们的生活。暑假实习结束时，施爷爷拉着王程的手依依不舍，“小伙子，你蛮优秀的。欢迎你毕业后来上海工作，我教你更多上海话。”

“好嘞！一言为定。”王程许下承诺。大二开学后，围绕老年人生活照护等一系列专业课程，王程学得更加刻苦。如果说大一暑假的实践学习侧重于观察了解和熟悉情况，大三学年的顶岗实习则让王程感觉走进了真正的职场。

2017年12月初至次年5月，王程作为一名准员工在福利院独立开展照护工作。“我负责的主要是失能失智老人，他们基本丧失行为能力，需要护理员全方位照护。”王程每天扶抱老人几十次，为他们翻身、喂饭、更衣、换纸尿裤，一天工作10个小时以上，“有时也会感到疲惫，可看到老人脸上的笑容，就觉得一切都值。”

2018年7月，王程等21名订单班学员顺利毕业，全部如约入职杨浦区社会福利院。“从校门到院门无缝对接，同学们一入职就能得心应手。”王程说，自己不仅对老人们的性格特点和身体状况了然于胸，就连李奶奶每天要吃几次麦片、张爷爷的杯子放在哪个柜子都了如指掌，无需额外花时间适应。

“订单班使我们提前熟悉单位和岗位，有针对性地做好职业规划，就业后没有心理落差，工作起来游刃有余。”今年4月，王程被聘为上海市首批养老护理高级技师。

“用人单位选拔人才的关口前移，实现就业供需‘双向奔赴’。”长沙民政职业技术学院党委书记李斌介绍，截至目前，学校与上海市杨浦区民政局等4个政府部门、泰康健康产业投资控股有限公司等3家企业合作，累计开设智慧健康养老服务与管理（原老年服务与管理）专业订单班16个，培养学生524名；订单班学生就业率达100%，八成以上留在合作单位就业。

“就业有保障，养老专业的录取分数线不断攀升，已从过去第一志愿报考率不足10%、每年只招一个班约30名学生，发展成为如今第一志愿报考率超过80%、录取分数线超过二本线、每年招收4个班级的热门专业。”李斌说。

在校生朱诗怡——

“主管护师登台授课讲经验，医学护理类课程占比半数以上，同学们在实训中学知识、练技能、强专业”

“我高考填报的志愿是老年服务与管理专业，没想到大学3年都在医学院上课。”王程的同专业师妹朱诗怡笑道。2020年，18岁的朱诗怡走进大学校门，这才发现老年服务与管理专业设在长沙民政职业技术学院医学院。

看到课程表时，朱诗怡眼前一亮：从“老年健康照护”到“老年疾病与用药”，从“正常人体结构”到“老年人日常能力康复训练”……医学护理类课程占总学分的一半以上。“过去，有人认为干养老行业就是‘喂饭喂药’、‘端屎端尿’、伺候人的活儿，我要用专业所学证明自己的职业价值。”朱诗怡说。

“医学院办养老专业，更能突显教学特色。”长沙民政职业技术学院医学院院长黄岩松说，老年服务与管理专业从1999年设立之初就由医学院主持开办，教学团队的28名教师分别来自护理、中医、康复、心理、临床医学、基础医学等专业，其中医学护理康养类专业教师18人，普遍具有执业医师或执业护士等从业资质。黄岩松牵头负责的智慧健康养老教师团队，获评全国高校黄大年式教师团队。

步入偌大的模拟养老院实训室，一张张养老护理床位整齐排列，与医院病房并无二致。朱诗怡与同学们两两一组，正在练习叩背排痰的动作要领，任课老师则是智慧健康养老教师团队成员、主管护师谢海艳。

五指并拢呈弓形，掌心与手指成120度角，谢海艳边演示边讲解，“叩击由下至上、由两侧到中央，拍背时注意避开肾脏和脊柱。”在她的专业示范下，同学们很快就掌握了动作要领。谢海艳说，随着养老服务精细化程度与日俱增，相关课程设置也越分越细。

2016年，医学院修改人才培养方案，谢海艳和相关授课教师提出建议，针对失智老人专设“失智老人照护”课程，同时将原有的“养老护理技术”课程细化为“老年人生活照护技术”“老年人安全照护技术”“老年人日常能力康复训练”等3门课程。

细化的护理教学，让朱诗怡获益匪浅。上“老年人生活照护技术”课时，谢海艳让大家各自带一份白米粥来实训室。同学们两人一组，轮流扮演偏瘫老人，另一人则尝试喂“老人”吃早餐，寻找进食照护的最佳方式。

躺在床上扮演老人时，朱诗怡切身感受到，看似寻常的进食体位竟如此重要。“仰着头吃，很容易呛到。低下头吃，又有点难下咽。”朱诗怡说，给老人喂饭，看似没门槛，实则大有学问。

从吞咽食物的生理机制到进食照护的专业技巧，谢海艳逐一讲解：“协助偏瘫老人进食，食物要放在舌中心部位，有利于吞咽”“一口吞咽完成后，要空咽几次再喂下一口，避免两次食物重叠入口”“老人进食30分钟后才能午睡，避免食物反流”……

逐项逐项认真学，一遍一遍反复练，朱诗怡一有空就到模拟养老院实训室练习实操，经常迎着朝阳出门，披星戴月而归，每天练习12个小时以上。功夫不负有心人，去年8月，朱诗怡摘得全国职业院校技能大赛（高职组）养老服务技能赛项一等奖。

“我们积极引导学生参加各类全国性赛事，锻造过硬本领，力争实现以赛促学、以赛促教。”长沙民政职业技术学院医学院老龄产业系主任潘国庆介绍，自2018年养老服务技能赛项纳入全国职业院校技能大赛以来，长沙民政职业技术学院已有4名学生获得一等奖，1名学生获得二等奖，1名学生获得三等奖。

好成绩，离不开谢海艳等专业教师的悉心指导。“只有上场参赛，才能做好幕后指导。”谢海艳还主动报名参加相关赛事，通过参赛体会比赛选手的心理，并在去年7月举办的湖南省首届职业技能大赛养老护理员赛项中获得银牌。

“主管护师登台授课讲经验，医学护理类课程占比半数以上，同学们在实训中学知识、练技能、强专业。”凭借优异的表现，朱诗怡获得专升本免试资格。

社团指导老师刘隽铭——

“开辟人才培养第二课堂，以社团活动促进社会实践，以志愿服务丰富德育内涵，年均助老逾5000人次”

音乐响，舞步起。在与长沙民政职业技术学院一街之隔的长沙市雨花区香樟路社区，老人们跳起了欢快的健身操。队列前方，长沙民政职业技术学院智慧健康养老教师团队成员、“夕阳之春”社团指导老师刘隽铭正在领操，学生志愿者们则“一对一”站在老人跟前，帮他们规范动作。“我们社团基本上一周来两次，在社区举办各类助老服务活动。”刘隽铭说。

2012年，长沙民政职业技术学院与香樟路社区签署共建协议，探索形成了“1+4+N”的为老服务模式。“1”代表每年举办一次“树银发榜样”大型主题活动，“4+N”代表活动策划、康复照护、保健医疗、音乐文化等4个小组开展若干项基础服务活动。

去年11月，在共青团中央、中央文明办、民政部等部门共同举办的第六届中国青年志愿服务项目大赛全国终评中，长沙民政职业技术学院报送的《香樟路社区10年“1+4+N”式为老志愿服务项目》荣获金奖。

“志愿服务进社区，目的是让同学们走进老年群体、倾听老人心声，加强和老人之间的情感交流，激发对未来职业的认同感。”刘隽铭说，为激励同学们积极参加社团活动，学校出台办法，每名学生每参加一次活动，可获素质拓展学分5分，“按照学校相关规定，大一、大二年级的每名学生每学期须获得60分的素质拓展学分才符合毕业条件。很多学生每学期参加社团活动远不止12次，因为在服务老人的过程中，他们强烈感受到了‘被需要’。”

20岁的智慧健康养老服务与管理专业大二学生潘青锋对此感触颇深，他每年随社团到社区开展为老志愿服务活动不下30次，今年4月入选长沙民政职业技术学院“十佳志愿者”。

这天，同学们刚走进小区，一些正在小区里闲坐的老人就笑呵呵地迎了上来。“今天，我们教爷爷奶奶们一套手指保健操。”潘青锋耐心介绍，活动手指可适当刺激神经系统，延缓神经系统功能退化，预防认知障碍，老人们听后纷纷点头认可。

伴随着音乐节拍，潘青锋逐一分解动作要领，其他同学则对老人进行指导。“同学们刚来社区时，普遍不知道如何与老人沟通，彼此之间既陌生又拘谨，如今则无话不聊。”潘青锋说。

“学校立足养老学科办学特色，开辟人才培养第二课堂，以社团活动促进社会实践，以志愿服务丰富德育内涵，年均助老逾5000人次。”刘隽铭说，目前“夕阳之春”社团共有成员300多名，社团自2003年创办以来，累计有2400多名学生参加活动。

企业导师朱干——

“校企双方深化产教研融合，为用人单位培养了一支引得进、干得好、留得住的养老服务队伍”

下肢伸展，大腿放松，以踝关节为中心，脚趾作360度绕环……长沙民政职业技术学院老年保健与管理专业大三学生匡赞在导师朱干的示范下，逐项学习踝泵训练的动作要领。

朱干既是泰康之家湘园（长沙）养老服务有限公司护理主管，也是长沙民政职业技术学院聘请的企业导师。去年1月，长沙民政职业技术学院教学基地正式落户泰康之家·湘园养老社区，匡赞成为她指导的实习生。

“00后大学生走上岗位一线，为养老行业增添青春活力，仿佛让我看到了当年的自己。”34岁的朱干2011年毕业于长沙民政职业技术学院老年服务与管理专业，曾于2015年获得全国第三届养老护理员职业技能竞赛一等奖，逐步从一名普通护理员走上管理岗位。她每天查房时都带着匡赞观摩实操，悉心传授他应对各种情况的解决方案。

企业导师传帮带，实践教学促成长。今年初，患有阿尔茨海默病的李爷爷入住泰康之家·湘园养老社区时，被第三方机构评估为完全失能，只能卧床。匡赞利用专业所学，指导李爷爷开展踝泵训练、肌力训练以及拉伸运动。半个月后，李爷爷不仅能够下床走路，还可以自己上厕所，家属为此特地送来感谢信。

校企协同育人，让人才培养与产业发展同频共振。长沙民政职业技术学院与泰康之家湘园（长沙）养老服务有限公司共同制定人才培养方案、开发编写课程教材，将护理一线的最新案例纳入教学培养中，有针对性地培养企业所需人才。

“校企双方深化产教研融合，为用人单位培养了一支引得进、干得好、留得住的养老服务队伍。”朱干说，目前泰康之家湘园（长沙）养老服务有限公司正式录用的护理员中，有30多名毕业于长沙民政职业技术学院，已成为企业发展的一支中坚力量。

“企业的人才需求，就是学校的培养目标。”李斌介绍，校企双方持续深化“学校+企业”双主体作用、规范“学生+学徒”双身份管理、共建“导师+师傅”双师型团队，企业导师聘请人数由2019年的52人上升至2023年的116人。

2018年，长沙民政职业技术学院牵头组建湖南健康养老职业教育集团，联合相关职业院校、养老企事业单位、医疗卫生机构、科研院所等，共同开展行业培训、健康养老人才订单培养、技术研发等，深化产教研合作。目前，集团已覆盖湖南省内18所院校、39家养老服务企业、8家医疗类单位。

养老行业来了青年学子，以蓬勃青春为“夕阳红”增色。近年来，湖南积极引导职业院校开设养老服务及相关专业，目前全省共有10多所高职院校开设了养老（老年）服务相关专业，在校生近3500人；40多所中职院校开设了养老（老年）服务相关专业，在校生逾9000人。

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 13 版）

(责编：郝孟佳、李依环)