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我国专任教师总数超1880万

5年来新增253.5万

2023年06月02日09:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月1日电  （记者赵婀娜、吴丹）记者近日从教育部获悉：截至2022年底，我国各级各类专任教师达1880.4万人，与2017年相比增加253.5万人，支撑起世界上最大规模教育体系，为推进教育高质量发展提供了有力的基础性保障。

基础教育师资队伍持续壮大。通过实施新时代基础教育强师计划，推进全国225所师范院校和565所非师范院校协同培养教师等举措，确保了基础教育教师的稳定来源。幼儿园、小学、初中、普通高中、特殊教育、专门学校专任教师由2017年的1376.2万人增加到2022年的1610.7万人，新增234.5万人，立德树人之基不断夯实。广大教师优质培训学习机会同步增加，2017年以来，实施中小学名师名校长培养计划培养两批共608位名师名校长，“国培计划”中西部项目培训中西部农村校长和教师934.3万人次，中西部教师教学能力不断提升。同时，为适应信息技术带来的新挑战，教师数字化学习加速推进，依托国家智慧教育平台，全国性大规模线上研修得以组织，仅在2022年暑期研修期间就有1300余万教师在平台注册学习，学习点击达13亿次。

职业教育“双师型”教师队伍不断优化。本科层次职业学校、高职（专科）学校、中等职业学校专任教师由2017年的132.2万人增长到2022年的136.6万人，新增4.4万人，为加快建立现代职业教育体系提供了有力师资保障。职业教育教师培训力度不断增强，2017年至2022年，中央财政共安排41亿元实施职业院校教师素质提高计划，“职教国培”示范引领项目培训骨干教师校长2400名，培养一批职业教育改革带头人。职业教育教师培养培训体系不断健全，五年来高水平学校和行业企业共同组建170个国家级“双师型”教师培训基地，实现校企资源优势互补。

高等教育创新型教师队伍进一步加强。普通本科学校和成人高等学校专任教师由2017年的118.5万人增长到2022年的133.1万人，新增14.6万人，服务高等教育内涵式发展，支撑世界重要人才中心和创新高地建设。高校教师研修学习机会更多，中西部高校青年教师国内访学项目、高校新入职教师国培示范项目等，为高校教师提供了能力提升的平台。积极应对人口老龄化，2020年以来，高校银龄教师支援西部计划累计选派近1000名优秀退休教授支援西部高校建设，激活高校教师中的“银发力量”。同时，为服务高水平科技自立自强，从2017年起，分两批创建401个全国高校黄大年式教师团队，打造了教书育人、科研创新、社会服务一体化的高校教师团队。

记者了解到，教育部将启动高质量教师队伍建设战略工程，打造中国特色高水平教师教育体系，进一步强化高素质高学历教师供给、推进“双师型”教师队伍建设、为职业教育培养“良匠之师”、深化高校教师队伍建设改革、实施国家银龄教师战略行动、推进教师队伍建设数字化变革，为推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 07 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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