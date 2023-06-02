本报北京6月1日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：“六一”国际儿童节来临之际，共青团中央、全国少工委组织开展“学习二十大，争做好队员”主题队日活动，引领广大少先队员聆听领袖故事、寻访伟大成就、畅想美好未来，立志成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

在广大社区、农村、青少年宫，各级红领巾巡讲团成员向少先队员集中宣讲习近平总书记对少年儿童的希望要求，把领袖的关心关爱传递给少年儿童。在广西，少先队员沿着习近平总书记的足迹，到广西民族博物馆进行红领巾研学实践，开展“总书记教导记心中”活动。

“六一”期间，各地集中举行入队仪式，新一批少先队员光荣加入少先队。在天津市滨海新区，新入队的少先队员走进天津航天长征火箭制造有限公司总装测试车间，观看大国重器组装测试过程，听大国工匠的故事。在上海市黄浦区，很多学校选择在中共一大纪念馆举行入队仪式，新一批少先队员戴上鲜艳的红领巾，理解感悟少先队标志的深刻含义。在山东青岛，1500余名少先队员参加少先队鼓号操大赛，展示了新时代少先队员朝气蓬勃的精神风貌。

广西、西藏、新疆三地少先队员通过线上“同上一节课，同唱一首歌”，共话家乡发展，共上主题队课。来自安徽、陕西等地“童心港湾”项目点的少先队员走进酒泉卫星发射中心，了解一代代航天人为国奉献的奋斗故事。少先队员还共同见证了神舟十六号载人飞船成功发射，近距离感受祖国航天事业的发展成就。

在浙江，少先队员登上红领巾巴士，沿着红色研学路线，参观寻访革命纪念馆。在四川，孩子们共绘“时代成就”百米长卷，表达对祖国未来的美好憧憬。江苏、江西、广东、重庆等地的各级少先队组织还通过开展情景剧展演、非遗文化体验等活动，让少年儿童度过一个快乐而有意义的节日。

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 04 版）

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