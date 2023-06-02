本报记者 周仕兴 王瑾雯

原标题：扎根八桂大地 传承工匠精神

近日，广西理工职业技术学校“教学工地”现场，机器轰鸣，数十位学生头戴安全帽，正敲敲打打。国家级教学名师、全国模范教师、二级教授陈良在一旁观察学生操作是否规范，不时给予精心指导。

“职业教育通过技术赋能，为广大青年打开成才成功之门。作为职业教育工作者，我们以爱之名为学生筑梦，以技之长培育国之栋梁，想尽一切办法让孩子们手中有活、眼中有光。”深耕职业技术教育二十余载的陈良，扎根八桂大地，传承工匠精神，培养出一批又一批高素质技术技能人才。

步入广西理工职校昌桂源教学工地，俨然置身钢筋水泥的施工现场——从楼梯往上看，每一个楼梯的扶手，每一层楼梯的用料都不尽相同；转至二楼，则是装修的施工陈设，建筑房梁特点各异……陈良介绍：“我们将建筑装饰专业教学场所直接设在‘工地’。师生在‘工地’边教边做边学，将理论和实践统一。”

20年来，陈良与团队成员经过深入调研与实践，提出并实施国内首创的“工地学校”教学模式及“共享工地”实践教学体系，成为职教改革范例，屡次斩获国家级教学成果奖。

“德行与技艺并行，是人一生的修行。”陈良特别注重学生品格的培养，将立德树人内化于心、外化于行。

每年，陈良都会深入民族地区开展实地考察调研。有一次，他到百色市凌云县山区，遇到因家庭贫困而产生弃学念头的初中毕业生黄家林。

“山区孩子要改变祖辈贫困的命运，关键要掌握一技之长。”陈良两次登门拜访，最终做通了黄家林一家人的思想工作，让他得以继续升学。

入校后，黄家林选择了陈良负责的建筑装饰专业。陈良不仅关心他的学习和生活起居，还鼓励他参加技能比赛。通过精心指导，黄家林获得2017年全国职业院校技能大赛建筑装饰技能项目“银奖”和广西“金奖”的好成绩。

毕业后，黄家林升读高职，又以优秀毕业生身份保送升本，目前正备战考研。“我从一名要放弃求学的初中毕业生，成为技能型本科生，是陈良老师改变了我的命运。”黄家林动情地说。

“教育就是点燃、唤醒、成全、等待。”陈良说，一个好的老师，除了会“教”之外，还要能完成“育”，能够在培养孩子的学业能力之外，培养他健全的人格。多年来，他所带的班级多次被评为“自治区级优秀班集体”。

陈良将职业教育与少数民族教育有机融合，提出“活态”传承模式来培养新生代传承人。他把传承广西少数民族技艺融入课程教育，建立校、师、企、行四方联动协同育人、共同传承民族文化，利用双基地、双平台、双导师，将“非遗”及其资源转化为生产力和产品。

在陈良的努力带动下，广西理工职校建成了全国职业院校传统技艺传承与示范基地及广西首批民族（建筑）文化技术技能人才培养基地，他指导的学生两次获全国职业院校技能大赛金牌；他带领团队申报的教学成果《民族技艺新生代传承人“活态”培养模式的研究与实践》《“双链融通、四能六进”中职学校非遗技艺创新型人才的培养与实践》获得国家级教学成果奖二等奖、自治区级教学成果奖一等奖。

（记者 周仕兴 王瑾雯）

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