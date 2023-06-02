王怡

原标题：厚植成长沃土，打造人才“磁场”

常州工学院创新团队正在研讨光伏技术应用。 常州工学院宣传部供图

当前，常州正抢抓新一轮发展最好的“时与势”，全力奋进“万亿之城”。常州比以往任何时候都迫切需要高水平大学和高能级平台的支撑赋能，要抢抓战略机遇期，集聚一批高层次人才，为常州的“新能源之都”“国际化智造名城”建设提供有力的科技人才支撑。

眼下，已进入一年一度的毕业季。

自4月以来，2023年江苏省常州市“名城名校合作行·创新创业赢未来”活动，分别在北京、上海、西安、太原等城市举行。常州市还组织专班专人走进高校，向青年才俊发出到常州创新创业的盛情邀请，并推出“龙城英才计划”升级版。

常州市高新区相关负责人介绍，全区45家企业发布1200余个岗位需求，分别在太原工业学院、中北大学、太原科技大学、太原理工大学4所高校开展“名校优才”校园招聘会。其中，该区32家新能源企业招聘700余人，吸引了大批学生前来应聘。

围绕做强“三链”，强化科技人才支撑

常州市政府副市长蒋鹏举介绍，2022年常州工业总量首次破2万亿，跃居全省第三；GDP增长3.5%、超9550.1亿元。

如何加速把常州打造成创新活力迸发的长三角创新中轴与产业科技创新中心呢？

对此，蒋鹏举表示，当前，常州正抢抓新一轮发展最好的“时与势”，锚定“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的城市定位，大力实施“532”发展战略，全力奋进“万亿之城”。所以，常州比以往任何时候都迫切需要高水平大学和高能级平台的支撑赋能，更需要抢抓战略机遇期，强化前瞻性、战略性、关键性技术研究，集聚一批高层次人才、突破一批高端精密机床关键技术和核心零部件制造技术、形成一批重大科技成果，打造长三角乃至全国最有影响力的高性能制造技术与装备科技创新策源地，为常州的“新能源之都”“国际化智造名城”建设提供有力的科技人才支撑。

“去年以来，常州加快推进智能制造龙城实验室、长三角碳纤维及复合材料技术创新中心、清洁能源材料技术创新中心等重大创新平台建设，夯实高端人才承载能力。面向全球开展‘揭榜挂帅’，以项目引才。打造一批科创综合体、人才综合体，提升科创服务水平。同时，在江苏省率先探索‘快享直达’新模式，推进创新政策扎实落地，有效提升人才感受度。”常州市科技局党组书记、局长李磊说。

据悉，2022年，常州投入人才专项资金2.3亿元，引进硕博人才4717人。

光伏、新能源、碳纤维等产业，是常州高新区的特色主导产业。近年来，该区通过创新合作体制机制，加快一批高能级创新平台、新型研发机构的建设，重举措出台叠加政策，着力引进各类创新创业人才。

目前，常州国家高新区（新北区）已集聚各类人才超36万人，高层次人才超10万人，引进培养国家级重大工程人才119人，省级创新创业人才152人，落户人才项目超1300个。

该区引进人才创办企业总量位居全市第一，2022年度引进人才创办企业的销售总额超159亿元。其中，超10亿元企业2家，超亿元企业17家，超5000万元企业32家，规上企业62家。

如今，常州科技人才的支撑作用不断凸显，助推着战略性新兴产业蓬勃发展。智能制造装备产业集群、新型碳材料产业集群等先后入选“国家队”；光伏、新能源汽车等产业成倍增长，新能源产业集聚度全国第五。

“一揽子”政策，让人才招得进留得下

今年以来，常州向全球发出“不拘一格降人才”最强音。

“常州新产业为青年人才提供了发展空间，为个人成长提供了平台。我们要把常州打造成为一座青年人向往的城市，让天南海北的青年从‘流入’到‘留下’进而‘融入’这座城市。”常州市委常委、组织部部长季培东说。

如何把常州打造成为全国青年创新创业最向往的城市？

在人才政策上，常州已多次更新迭代。如，2022年底，常州对青年人才生活居住双资助政策进行了调整。在购房资助上，常州对博士研究生资助额度提升20%，对硕士研究生和高级技师资助额度提升60%，全日制本科生和技师资助额度提升67%。截至今年3月，常州已发放青年人才生活居住双资助购房资助1315人次，发放总金额5887万元；租房资助33151人次，发放总金额1755.75万元。

今年3月常州发布的“龙城英才计划”升级版中，提出了一系列更大力度激励新政，包括创业资金、创业场所、投融资、综合贡献等补贴和奖励。其中，对领军型创业人才最高可给予200万元的资金资助。

“拎包入住”是常州市委市政府对青年人的承诺。2022年，常州提出在“十四五”期间，将筹措建设10万套（间）人才公寓的目标，并配套建设一批高端青年驿站，系统规划布局好人才公寓周边配套设施，开展“一站式”政务服务和“一条龙”生活服务。

在常州市委市政府高度重视下，全市形成合力，人才公寓建设步入“快车道”，今年年底将提前实现建设目标。

目前，占地67亩、总建筑面积150630平方米的常州科教城“金凤凰”人才公寓已全面投入使用。

位于常州市金坛区金沙科技金融中心的金沙国际人才社区项目，总建筑面积80125平方米，其中公寓面积达67624平方米，内部设计共享空间2860平方米。

该社区为青年人“量身定做”，共享空间配套齐备，集路演大厅、健身房、瑜伽房、餐厅、酒吧、KTV、烘焙手作区、书吧、直播间、综合服务大厅等于一体，提供了一个多元化高品质居家生活场所。

常州创新人才公寓管理方式，引进先进管理模式和专业化运营团队，为人才提供全方位、全要素、全链条的贴心服务，打造宜居宜业宜乐宜创的人才服务“生态圈”。

常州沃达供应链管理有限公司自承担运营管理以来，以全新服务理念和科学完善运管体系，积极对接头部企业、重点科创企业，为企业和人才提供全程服务。

“我们在加大人才政策宣传的同时，建立专班专人为入驻人才线上线下代办落实各类政策待遇，以及为入住人才提供从生活服务到创新创业的24小时便利超市、警务、医疗、健身等16项配套服务，还组织开展人才沙龙、政策解读、技能培训等一系列主题活动，为人才交流及创新创业搭建场景，让各类人才创业有机会、创新有平台、发展有空间、生活有温度。”常州沃达供应链管理有限公司相关负责人说。

如今，常州已成为人才的“磁场”和青年成长沃土，大批优秀人才纷至沓来。据了解，今年一季度，常州引进的人才中，95后有10586人，占比45.77%，本科以上人才超过50％。

青年聚，则城兴。常州为实现产业与人才的全面“双向奔赴”，正在进一步加大加快构建一流的创新创业生态。

今年，常州新规划建设长三角青年创新创业港等一批人才工程。创业港立足服务南大未来技术创新研究院等周边高校院所，项目总投资约12.5亿元，规划面积约80亩，打造区域性现代化青年人才综合服务中心。

（过国忠 实习生 柳鑫 孙嘉隆 记者 王怡）

(责编：郝孟佳、李依环)