人民网北京5月31日电 日前，以“技精湛，能非凡”为主题的2023年河北省职业院校技能大赛烹饪赛项在河北省张家口市职教中心落下帷幕。

（活动方供图）

在为期三天的比赛中，来自全省15个职业院校的22支代表队、66名选手同场竞技，产生了中职赛项、高职赛项团体与个人奖项若干。据了解，本次大赛部分参赛队和选手日后将继续代表河北省征战国赛赛场。

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张家口市教育局副局长贺志英在闭幕式上指出，本次大赛是全省职业院校烹饪专业技能人才培养的一次大检阅、大会师。赛会期间，京津冀餐饮行业的15位行业领袖、权威专家和顶尖大师担任大赛裁判工作，40余位行、企、校专家参加了京津冀烹饪专业一体化发展高峰论坛。大赛影响深远，以国内行业最高标准为引领，激发了各职业院校加快教育教学改革的积极性与主动性，将为推动京津冀地区餐饮行业发展发挥巨大作用。

张家口市职教中心党委书记秦占军在致辞中表示，职教中心将以本次大赛为契机，深化校企合作育人模式，健全技能人才培养机制，营造有利于技能人才成长成才的良好环境，培养更多高素质技能型人才，为京津冀一体化发展、京张体育文化旅游带建设贡献自己的力量。（崔競文 实习生宋梦真）

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