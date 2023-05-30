人民网北京5月30日电 （记者李依环）今天，全民阅读标准建设工程启动会在中国国家图书馆举行。全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新视频致辞，教育部党组成员、副部长陈杰出席会议并讲话。国家市场监管总局、文化和旅游部有关部门负责同志，全民阅读标准建设工程顾问、咨询专家、参与单位代表、工作专班成员等参会。

朱永新指出，阅读对于强化文化认同、广泛凝聚民心、振奋民族精神、淳化社会风气、涵养社会主义核心价值观等，都具有不可取代的作用。在国家层面建设科学系统的全民阅读标准，对激发更多人的阅读兴趣、培养好的阅读习惯、提升阅读素养，进而深化全民阅读活动，建设学习型社会、学习型大国意义重大。希望各方共同思考研究、探索尝试，致力于建设世界水平、中国特色的全民阅读标准，编纂以人为本、面向全体国民的全民阅读文库，开发科学、简明、实用的全民阅读智慧测评系统，让更多的人爱上阅读，让书香浸润社会，建设书香中国。

陈杰指出，要将推动全民阅读标准建设工程作为落实主题教育实干担当促进发展目标的重要举措。工程实施要坚持"党的领导、政府主导、战线合作、社会参与、共建共享"原则，落实中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》要求，积极协同有关部门，以激发阅读兴趣、培养阅读习惯、提升阅读素养为目标，打造服务国家、惠及社会的全民阅读标准、文库和智慧测评系统，助力人人爱读书、读好书、善读书，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。（视频来源：教育部语言文字信息管理司）

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