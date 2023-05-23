人民网北京5月23日电 “中国古代绘本文物珍藏展”暨学术研讨会日前在中央美术学院国际学院开幕。此次活动展出了明清两代为主的古代纸绘绘本、木版画甲马与“女儿书”套色版画绘本、漆画绘本和部分由平面绘本衍生出来的雕刻故事板，共计213件文物孤品。此次展出现已正式向公众开放，后续计划在全国其他城市展出。

活动现场。中央美术学院国际学院供图

“民间艺术作为中华民族本土文化，在一定程度上促进了现代艺术的发展。”中央美术学院教授孙景波认为，民间艺术的形成、流传和发展保留了淳朴的传承方式，匠人们扎根社会、人民，以强大的生命力服务民族精神陶冶、赓续民族文化传承。

中国绘本原创重要推广人、中国美术家协会连环画漫画艺委会主任王立军指出，古代绘本文物蕴藏着中国几千年来民间文化的底蕴和自信。“祝愿这批有特殊意义的中国古代绘本文物，能够借中央美院国际学院的舞台走向世界。”王立军说。

“中央美术学院国际学院发挥自身‘国际通融’背景优势，联合教学、出版和行业人才资源，共同开设当代原创绘本创作教学课程，传承中华优秀文化精神，具有重要意义。”清华大学教授杨阳表示，希望此次展览能助力中国当代绘本自我发展，推动文化自信和创新创意走向国际舞台。

中央美术学院教授夏德武认为，民间艺术正在推动中国文化不断前行和发展。开展原创绘本实践创作学习，既能以艺术方式滋润和抒发情怀，同时也可以借助艺术途径开拓就业渠道。“学生们应当从民间艺术中寻求养分，学习民间造型，尊重和传承中国优秀传统文化。”

据了解，本次展览作品全部由北京航空航天大学新媒体艺术学院画家、展品收藏家颜新元珍藏并倾情提供。这些文物均以“民间古代绘本”为题材，涵盖了中国古绘画、老刺绣、老木雕等多种传统民俗形式。作品造型诙谐、构图奇特，展现了中华文化沃土滋养下的民间文化本色，见证了中国自古用画面讲故事的传统。本次展览对“中国古代绘本”概念的内涵和外延进行重新定义，将中国民间各类叙事性文物统一到“绘本”范畴中去观摩和研究，具有开创意义。

开幕式结束后，专题学术研讨会同步举行。“期待有更多对中国传统绘本有直觉、有感知、有经验的艺术家，加入中国当代原创绘本的创作，向世界讲好中国故事，为未来世界的绘本史实添上浓墨重彩的当代面貌。”颜新元说。

“向世界讲好中国故事，树立文化自信，探索全球背景下中国原创绘本更宽广的国际语境是本次展览及‘鉴古通今’原创绘本人才培养计划的重点。”中央美术学院国际学院执行副院长张冬凯表示，人类文明具有以图画叙事的传统，越来越多的中国原创绘本作品得到海内外读者推崇认可，本次展览也旨在营造一个绘本创作的好环境。

“国际学院希望能服务当代青年艺术家，从文物中吸取传统养分，从生活中转换并创造新时代美育课题，与业内绘本作家及出版社开展深度合作，从文创衍生方面让更多青少年领略中国传统文化的精彩和生命力。”张冬凯说。（李依环、实习生余睿婕）

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