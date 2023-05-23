人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“中国古代绘本文物珍藏展”在中央美院国际学院开幕

2023年05月23日15:31 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月23日电 “中国古代绘本文物珍藏展”暨学术研讨会日前在中央美术学院国际学院开幕。此次活动展出了明清两代为主的古代纸绘绘本、木版画甲马与“女儿书”套色版画绘本、漆画绘本和部分由平面绘本衍生出来的雕刻故事板，共计213件文物孤品。此次展出现已正式向公众开放，后续计划在全国其他城市展出。

活动现场。中央美术学院国际学院供图

“民间艺术作为中华民族本土文化，在一定程度上促进了现代艺术的发展。”中央美术学院教授孙景波认为，民间艺术的形成、流传和发展保留了淳朴的传承方式，匠人们扎根社会、人民，以强大的生命力服务民族精神陶冶、赓续民族文化传承。

中国绘本原创重要推广人、中国美术家协会连环画漫画艺委会主任王立军指出，古代绘本文物蕴藏着中国几千年来民间文化的底蕴和自信。“祝愿这批有特殊意义的中国古代绘本文物，能够借中央美院国际学院的舞台走向世界。”王立军说。

“中央美术学院国际学院发挥自身‘国际通融’背景优势，联合教学、出版和行业人才资源，共同开设当代原创绘本创作教学课程，传承中华优秀文化精神，具有重要意义。”清华大学教授杨阳表示，希望此次展览能助力中国当代绘本自我发展，推动文化自信和创新创意走向国际舞台。

中央美术学院教授夏德武认为，民间艺术正在推动中国文化不断前行和发展。开展原创绘本实践创作学习，既能以艺术方式滋润和抒发情怀，同时也可以借助艺术途径开拓就业渠道。“学生们应当从民间艺术中寻求养分，学习民间造型，尊重和传承中国优秀传统文化。”

据了解，本次展览作品全部由北京航空航天大学新媒体艺术学院画家、展品收藏家颜新元珍藏并倾情提供。这些文物均以“民间古代绘本”为题材，涵盖了中国古绘画、老刺绣、老木雕等多种传统民俗形式。作品造型诙谐、构图奇特，展现了中华文化沃土滋养下的民间文化本色，见证了中国自古用画面讲故事的传统。本次展览对“中国古代绘本”概念的内涵和外延进行重新定义，将中国民间各类叙事性文物统一到“绘本”范畴中去观摩和研究，具有开创意义。

开幕式结束后，专题学术研讨会同步举行。“期待有更多对中国传统绘本有直觉、有感知、有经验的艺术家，加入中国当代原创绘本的创作，向世界讲好中国故事，为未来世界的绘本史实添上浓墨重彩的当代面貌。”颜新元说。

“向世界讲好中国故事，树立文化自信，探索全球背景下中国原创绘本更宽广的国际语境是本次展览及‘鉴古通今’原创绘本人才培养计划的重点。”中央美术学院国际学院执行副院长张冬凯表示，人类文明具有以图画叙事的传统，越来越多的中国原创绘本作品得到海内外读者推崇认可，本次展览也旨在营造一个绘本创作的好环境。

“国际学院希望能服务当代青年艺术家，从文物中吸取传统养分，从生活中转换并创造新时代美育课题，与业内绘本作家及出版社开展深度合作，从文创衍生方面让更多青少年领略中国传统文化的精彩和生命力。”张冬凯说。（李依环、实习生余睿婕）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部